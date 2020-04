Six historiques valorisent la crise sanitaire mondiale

3. José Luis ‘Lis’ Arilla

“1. Réelement non. C’est inédit, très compliqué et sérieux. Arrêté par une blessure ou une opération oui, mais confiné à la maison sans pouvoir partir, comme maintenant, non.

2. Personnellement, je ne vois pas la famille, les quatre petits-enfants, les enfants; ne pas pouvoir les voir, les étreindre, que je les vois d’habitude, je vais les chercher à l’école, on se rencontre … Dans le sport, je suis vraiment désolé que tous les grands athlètes, tout athlète, joueur de tennis, qui se soient entraînés pour gagner n’importe quel tournoi, le Godó, Madrid … coupe leur trajectoire. La santé avant tout, mais je regrette qu’ils ne puissent pas développer leur métier qui demande tant de sacrifices, et qu’une telle chose les laisse dans le pétrin.

3. La même chose, la tristesse, mais d’un autre côté je le comprends, j’étais préparé. J’ai beaucoup à voir avec le RCTB-1899 et le président m’a dit qu’il avait tort. Par-dessus tout, la santé prévaut, et si tout doit être fermé pour que les choses n’empirent pas, alors comprenez.

4. Dans la mesure du possible, restez physiquement aussi bien que possible. Un professionnel ne vaut pas comme moi les promenades que je fais dans le couloir; Tous n’ont pas de gymnastique à la maison, mais autant que possible, ils devraient rester en forme, avec des exercices à la maison pour éviter de perdre tout cet effort et cette préparation. Ils ont besoin d’une formation constante pour rester aussi bien que possible, dans ce qui peut être fait à la maison.

5. C’est un gros problème, vous devez essayer de le résoudre en soutenant les joueurs de tennis d’élite, les 40 ou 50 premiers, mais vous devez penser aux suivants qui jouent dans d’autres catégories et sont la grande majorité. J’essaierais de garder le grand chelem, tous les 1000 maîtres que je peux, mais ensuite tous pour les tailleurs de pierre toute l’année et nous devons les aider aussi, car ils travaillent pour atteindre le sommet. Cette question nécessite un consensus de l’ITF avec l’ATP et la WTA. La solution doit être équilibrée entre les deux groupes de joueurs de tennis afin qu’aucun d’eux ne soit laissé pour compte. Il tentera de récupérer le plus possible une fois que les autorités auront donné leur feu vert pour des raisons de santé. Les surfaces seraient un autre sujet, mais nous ne devons pas oublier la terre, qui est également importante; J’essaierais de ne pas laisser les tournois terrestres hors du calendrier car c’est la deuxième partie de la saison. Le circuit de terre dure ce qu’il dure, la voie rapide domine pratiquement le calendrier mondial et vous devez essayer de garder les tournois de terre, en cherchant à maintenir les deux plateaux en équilibre ».