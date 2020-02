Siya Kolisi donne le maillot de Roger Federer Springbok

La superstar suisse du tennis, Roger Federer, a révélé qu’il était “très ému” après que l’Afrique du Sud ait remporté la Coupe du monde de rugby l’an dernier. Federer, 20 fois champion du Grand Chelem record, était en Afrique du Sud pendant quelques jours cette semaine pour un match de charité.

Juste avant le match en Afrique, le joueur de 38 ans a rencontré la capitaine de l’équipe sud-africaine de rugby Siya Kolisi – qui lui a présenté un maillot Springbok. “La victoire de Springboks en Coupe du monde a été un gros problème. J’ai fini par regarder le match tout en me faisant couper les cheveux.

Et regardé la cérémonie de remise des trophées sur un trottoir en Suisse. Je suis devenu très émotif “, a déclaré Federer, selon SAPeople. Federer et Rafael Nadal ont ravi un peu moins de 52 000 fans vendredi soir au Cap. Le numéro 3 mondial Federer a fini par battre son ancien rival Nadal 6-4 3-6 6-3 en un match de bienfaisance organisé par la Fondation Roger Federer, qui a permis de recueillir 3,5 millions de dollars et de battre le record du plus grand public de tennis de tous les temps