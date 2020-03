“Sloane est une grande joueuse mais j’ai trouvé le moyen de la battre”

Leylah Fernandez, âgée de 17 ans, n’a eu besoin que de deux mois de la nouvelle saison pour gagner près de 100 positions sur la liste de classement WTA, se qualifiant pour le tableau principal de l’Open d’Australie et atteignant la première finale WTA à Acapulco la semaine dernière.

La jeune Canadienne s’est qualifiée pour le tableau principal au Mexique et a poursuivi son chemin vers un match pour le titre, perdant en trois sets contre Heather Watson après avoir perdu de la vapeur dans le match décisif, manquant l’occasion de conquérir la première couronne de la WTA et d’avoir une autre chance cette semaine en Monterrey.

Au premier tour, Lelylah a éliminé une qualification Stefanie Voegele en deux sets pour affronter un ancien champion de l’US Open Sloane Stephens. Mercredi soir, Fernandez a battu l’Américain en difficulté (est venu à Monterrey avec un score de 0-4 en 2020) 6-7, 6-3, 6-3 en deux heures et cinq minutes pour les quarts de finale consécutifs de la WTA.

Après une ouverture serrée, Leylah n’a perdu que sept points au service dans les sets deux et trois, augmentant la pression sur Sloane et offrant trois interruptions pour contrôler le rythme et ramener la victoire à la maison, face à Elina Sviltolina ou Olga Govortsova dans la bataille pour la place en demi-finale vendredi.

“Ce fut un grand match. J’étais un peu nerveux au début; Sloane est un grand joueur qui a remporté un Grand Chelem et je savais que ça n’allait pas être facile”, a déclaré Fernandez. “J’ai essayé d’utiliser tout ce que j’ai formé, en oubliant le passé et en me concentrant sur le présent, ce qui m’a beaucoup aidé.

J’ai fait beaucoup d’entraînement mental depuis que j’étais très jeune et ça porte ses fruits maintenant. Dans le premier set, j’ai eu mes chances, mais j’ai raté l’occasion. Dans les deuxième et troisième sets, j’ai juste essayé de calmer mes nerfs et de jouer tout le match et d’essayer de comprendre les choses pour gagner. ”