Sloane Stephens demande conseil sur la protection contre les coronavirus

La gagnante de l’US Open 2017 Sloane Stephens avait un dilemme à savoir si elle devait porter un masque pour se protéger contre le coronavirus émergent ou non. Elle s’est tournée vers ses fans Twitter afin de trouver une réponse. «Les masques aident-ils donc à éviter de contracter le coronavirus? Internet me déroute ».

Stephens a tweeté. Stephens a obtenu des «réponses mitigées» de ses partisans et il est probable qu’elle soit encore plus confuse en ce moment. Cependant, examinons certaines des réponses. Rennae Stubbs – joueuse de tennis à la retraite, vainqueur de quatre titres de Grand Chelem en double et de deux titres de Grand Chelem en double mixte, et l’entraîneur actuel de Samantha Stosur – s’est avancée avec un simple conseil: «Non!

Lavez-vous les mains, madame! Un autre utilisateur de Twitter (Bonita Smith) a partagé l’avis du CDC (Centers for Disease Control) sur l’utilisation des masques: “Le CDC ne recommande pas aux personnes qui portent bien un masque pour se protéger contre les maladies respiratoires, y compris le COVID-19.”

Voici quelques réponses amusantes: «Dans des moments comme celui-ci, je suis content de ne jamais sortir et avoir une vie sociale. C’est quand être solitaire est utile ». (Derrick Lee); “La seule façon de l’empêcher est de ne pas boire de Corona”.

(Ricky Dimon). De nombreux utilisateurs ont mentionné l’apparition du Dr Jennifer Ashton sur ABC, affirmant que les masques faciaux «ne sont pas destinés à protéger les personnes en bonne santé contre quelque chose qui entre».

Un autre rappel important de @DrJAshton, qui a suivi tous les détails de l’épidémie de coronavirus depuis le tout début.

Suivez-la et écoutez tout ce qu’elle dit sur @ABC. https://t.co/gvhDCab5Ur – Gio Benitez (@GioBenitez) 29 février 2020