Sloane Stephens et Jozy Altidore – Un match fait au paradis

Sloane Stephens n’a pas connu une excellente année 2019. Elle n’a pas pu égaler ses performances en 2018 et est donc tombée du top 10. Cependant, elle a eu des nouvelles incroyables cette année-là. En avril 2019, elle s’est fiancée à son petit ami Jozy Altidore.

Qui est la fiancée de Sloane Stephens, Jozy Altidore?

Jozy Altidore est un joueur de football professionnel qui joue pour le Toronto FC et l’équipe nationale des États-Unis. Il est né dans le New Jersey et à l’âge de 16 ans, il a fait ses débuts professionnels en signant avec les Red Bulls de New York.

Jozy a reçu l’athlète masculin de football américain de l’année en 2013 et en 2016. Il a également été le MLS All-Star en 2015 et en 2017 et a reçu le titre de MVP de la MLS Cup en 2017. De toute évidence, il est un joueur de football accompli.

Sloane Stephens et Jozy se sont rencontrés pour la première fois en 5e année où Sloane ne l’aimait pas beaucoup. Elle se plaignait beaucoup de lui auprès de sa mère. Ils se sont reconnectés en 2016 et ont finalement commencé à sortir ensemble. Comme vous vous en doutez, la mère de Sloane a été vraiment surprise.

Marquez votre copain d’entraînement 👫🏾 @JozyAltidore

Chanson: Motivation @Tip pic.twitter.com/xqcQxfljew

– Sloane Stephens (@SloaneStephens) 10 décembre 2019

Lorsque vous essayez de prendre un joli selfie de gym et qu’il décide de canaliser dragon ball z 🤦🏾‍♀️ @JozyAltidore pic.twitter.com/3VbvDEbyjx

– Sloane Stephens (@SloaneStephens) 30 novembre 2019

En 2019, Jozy a posé la question à Sloane Stephens qui a dit oui. La nouvelle a été annoncée via leurs comptes Instagram. La date de leur mariage est inconnue, mais il est prévu que ce soit quelque temps cette année.

Sloane décrit Jozy comme un homme doux, qui a un bon cœur et qui est un bon père. Elle a rendu son amour pour lui très clair à travers ses publications sur Twitter.

Les messages ci-dessus ont été publiés après l’annonce de leur engagement. Qu’il s’agisse de compétitions de pull-up ou de vidéos de canalisation de Dragon Ball Z au gymnase, Sloane et Jozy ont tout fait. Ils aiment clairement être ensemble.

Nous pouvons certainement dire que Sloane et Jozy sont parfaits l’un pour l’autre. Le jour de leur mariage va certainement être le jour le plus heureux de leur vie.