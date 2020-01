Sloane Stephens frappe un dérapage et s’incline devant Zhang lors du match d’ouverture de Melbourne

C’est le premier Slam de la saison et tout le monde est étonné et soulagé de jouer à l’Open d’Australie cette année. Les horribles feux de brousse ont détruit une grande partie des terres, tuant la faune et anéantissant une grande partie des biens des résidents.

Le jeu fabuleux a continué, mais il y a quelques bouleversements imprévisibles au début du tour. Sloane Stephens en fait partie. Le premier tour de Stephens l’a opposée à Shuai Zhang, une joueuse chinoise classée non. 35 ans et bientôt 30 ans.

Zhang avait joué Stephens 5 fois et n’en avait gagné que quelques-uns. C’était maintenant sa chance de faire ses preuves. Le match a commencé en faveur de l’ancien vainqueur de l’US Open. Elle était affirmée, dominait le rythme et était en phase avec les stratégies utilisées par Shuai Zhang pour remporter le premier set 6-2.

Les choses allaient bien pour Stephens dans le deuxième set et tout le monde était presque prêt à applaudir lorsque le score était en sa faveur de 5-4, mais c’est arrivé. Zhang a égalé le score avec 5-tous trouvant les coins et les lignes de fond que Stephens ne pouvait pas lire.

Zhang a ensuite agressivement fait une pause et en quelques minutes de frappe avait remporté le deuxième set à 7-5. C’était pour Stephens une baisse de confiance alors qu’elle abandonnait ce set à son adversaire. Il était difficile de prédire les stratégies de la Chinoise laissant souvent Stephens au milieu du terrain lorsque des balles la dépassaient.

Ce n’était pas le problème, c’était les erreurs non forcées, mais fondamentalement frapper les balles. Stephens était entrée dans le funk alors qu’elle traînait 0-4. Il n’était pas question de sortir avec même quelques bons coups complémentaires pour qu’elle augmente le niveau du jeu.

À la fin, elle a même donné de l’espoir à ses fans lorsque les matchs ont atteint 2-5 avec Stephens toujours à la traîne. Mais la Chinoise qui semblait si sûre d’elle n’a pas été un peu compromise et a maintenu sa fureur pour gagner le set et le match 2-6, 7-5, 6-2 … également son premier tour de l’Open d’Australie.

Il y a quelques années à peine, Zhang a de nouveau battu Stephens en Australie. Il y a des décennies, le joueur australien Evonne Goolagong avait l’habitude de dire que c’était “ les walkabouts ”, lorsqu’un joueur zonait et perdait constamment. Est-ce que Sloane Stephens a vraiment ça? Et si oui, pourquoi quand elle sera une centrale électrique à un set puis au suivant, tout le désir et la détermination s’épuisent et le match pour eux s’effrite? Stephens surfe sur une pente très glissante d’une baisse du classement avec près d’une douzaine de tournois qu’elle n’a pas réussi à atteindre les quarts de finale.

Quelque chose doit bientôt se mettre en place. Les seules séquences dont Sloane Stephens aura besoin maintenant sont des victoires de match et éventuellement des titres pour améliorer sa confiance et son classement.