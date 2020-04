Sloane Stephens lance une collecte de fonds pour les étudiants et les enseignants en Haïti

L’ancien champion de l’US Open Sloane Stephens a lancé une collecte de fonds pour les étudiants et les enseignants en Haïti. Stephens, 27 ans, a déclaré sur la page de collecte de fonds – “Pouvez-vous imaginer monter 200 volées d’escaliers chaque jour simplement pour accéder à l’eau potable, à l’éducation et aux soins de santé? Les enfants et les familles de Marre-a-Coiffe, en Haïti, font exactement cela.

Je prends le défi Hike for Haiti pour sensibiliser et recueillir des fonds afin de fournir aux étudiants et aux enseignants d’Haïti un soutien vital. Du 17 avril au 17 mai, nous ferons une randonnée solidaire de 200 volées d’escaliers.

Vouloir aider? Soutenez en faisant un don sur ma page, ou en rejoignant et en faisant la randonnée vous-même! Mesi anpil! Je vous remercie! Stephens travaille sur le défi avec son fiancé Jozy Altidore. Vous trouverez ci-dessous certains des messages qu’elle a également partagés sur son compte de médias sociaux.

Le défi #HikeForHaiti commence aujourd’hui !! Cliquez ici pour faire un don et en savoir plus it https://t.co/0LyKpmBSB0 – sloanestephens (@SloaneStephens) 17 avril 2020

Que le défi #HikeForHaiti commence! Veuillez vous joindre à Jozy Altidore, notre fondation et son équipe dans cette deuxième collecte de fonds annuelle via un partenariat passionnant avec @HopeforHaitiFL. S’il vous plait, faites un don si vous le pouvez! #Charity #Haiti #USMNT #TFCLive https://t.co/7GTAjxJ5xb – JA Foundation (@JAFoundation) 17 avril 2020