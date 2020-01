Sloane Stephens se retire de l’Open d’Australie 2020 le premier jour

La 24e tête de série à l’Open d’Australie 2020 Sloane Stephens a subi sa deuxième défaite consécutive lors de la première manche du Grand Chelem. Elle a perdu 2-6, 7-5, 6-2 contre Zhang Shuai, de Chine, lors du premier jour du tournoi de Melbourne.

Lundi, Stephens était à deux points de sceller son match de premier tour, mais la finaliste en titre (simple et double) de Hobart, Zhang Shuai a progressé dans le deuxième tour. Le premier set a été facile pour Sloane, mais après que Zhang a commencé à exercer sa domination et les choses se sont compliquées pour l’Américaine.

Premier set Stephens!

La quatrième fois est un charme 🍀

L’Américain menait 6-2, 5-4 au premier round. Le numéro 27 mondial Sloane Stephens servait pour le match dans le deuxième set, mais Zhang a riposté pour équilibrer le combat. Le professionnel chinois a réussi le deuxième set 7-5 et leur bataille a été menée dans le décideur.

Zhang a sprinté pour prendre une avance de 4-0 dans le troisième set et plus tard, Stephens s’est effondré lorsque le joueur chinois a clôturé le match en prenant le set décisif 6-2. En 2018, Sloane Stephens s’est rendu à Zhang Shuai lors du premier tour de l’Aussie Open.

Zhang Shuai s’est battu devant Sloane Stephens à Melbourne

Premier jour sur les courts de la WTA

Le jour de l’ouverture de l’Open d’Australie 2020, Naomi Osaka, Caroline Wozniacki, Serena Williams, Petra Kvitova, Sofia Kenin et Petra Martic ont scellé des victoires consécutives.

Le phénomène de tennis américain Coco Gauff a une nouvelle fois battu la septuple championne du Grand Chelem, Venus Williams, au premier tour d’un Grand Chelem. C’était le premier match de Coco sur le gazon de Melbourne et elle a rapidement conclu sa victoire. Gauff jouera ensuite contre Sorana Cirstea de la Roumanie.

Coco Gauff et Venus Williams

«Ma mission est d’être la plus grande», a mentionné Gauff après sa victoire. «C’est mon objectif, gagner autant de tournois du Grand Chelem que possible. Mais pour aujourd’hui, ma mission était de gagner. Je ne voulais pas laisser les nerfs venir à moi. Je sais que j’avais quelques points de consigne et elle a bien joué. Je savais que je devais la lui retirer. Elle n’allait pas me le donner. C’était vraiment la mission. »

Ashleigh Barty, numéro un mondial, a dû faire un effort supplémentaire. La favorite de la maison a laissé tomber le premier set et s’est ensuite poussée à terminer sa victoire en trois sets.

