Small TAB Tennis de la Fondation mondiale du tennis recueille 528 $; Commence l’accomplissement de sa promesse

Tennis World Foundation utilise TAB Tennis comme principal outil de collecte de fonds. L’objectif de la fondation est bien connu: d’utiliser le tennis comme outil pour provoquer un changement social dans quelques régions moins développées d’Afrique, où les enfants sont obligés de vivre dans des conditions difficiles et où la vie quotidienne simple est un pari. Le programme de la Tennis World Foundation offre une gamme de services: coaching de base ainsi que développement d’équipe, et soutien individuel pour les enfants marginalisés et moins fortunés.

Grâce à TAB Tennis Foundation, tout le monde peut contribuer au projet: il suffit d’installer l’extension Chrome dédiée (mais ça marche aussi sur Firefox, Safari, Opera …) et de l’utiliser comme page d’accueil dans leur navigateur. Le tout d’une manière simple, non invasive et sans frais. En résumé, chaque fois qu’un nouveau TAB est ouvert, un soutien est apporté à la Tennis World Foundation.

Ce projet a été lancé il y a quelques mois, mais il est temps de présenter le premier rapport sur le montant d’argent collecté et – surtout – sur la manière dont cet argent a été utilisé. Au mois de décembre, 528 $ (US) ont été collectés grâce à l’onglet.

Cet argent a été utilisé pour lancer un programme de démarrage de tennis à l’école primaire Webergedenk à Stellenbosch, en Afrique du Sud. C’est un village-école, fréquenté principalement par les enfants des ouvriers agricoles de la région de Stellenbosch qui se consacre principalement à la vinification. En raison de leur origine sociale, les enfants n’ont généralement pas la possibilité de pratiquer des sports dans des structures appropriées. Ils ne bénéficient pas non plus du soutien d’enseignants capables de les diriger.

Le programme de la Tennis World Foundation se concentre sur les enfants de troisième année. À l’école Webergedenk, nous avons eu le privilège de former 70 enfants. Mais ce n’est qu’un début: en 2020, la première équipe de tennis de l’école sera mise en place.

Tennis World Foundation remercie chaleureusement tous les fans qui, avec leur générosité, ont contribué à la naissance de ce projet. Bien sûr, le but est de continuer sans s’arrêter. Soit dit en passant, l’utilisation de la TAB Tennis Foundation est toujours plus amusante, avec la création de prix mensuels sous forme de bons Amazon pour ceux qui ouvrent plus de TAB. L’invitation est simple: continuez à naviguer en utilisant notre application, amusez-vous, empochez quelques petits cadeaux et – surtout – mettez votre signature pour une bonne cause.

Pour notre part, nous garantissons une mise à jour continue et transparente de nos activités et initiatives. Nous comptons sur vous.