Sock fait volte-face, Mannarino domine le terrain

Bien que le gros titre dans le monde du tennis soit l’annulation de l’Indian Wells Masters après la propagation du coronavirus en Californie, l’action sur le Challenger Tour la semaine dernière ne manquait pas. Voici un récapitulatif de ce que vous auriez pu manquer:

Récapitulatif hebdomadaire du Challenger Tour

biens indiens

La semaine dernière, une grosse surprise: Jack Sock. Après avoir eu du mal au cours des deux dernières saisons, même en tombant du classement ATP en janvier, l’Américain a tout mis en place au Indian Wells Challenger. Bien que les jokers qu’il a reçus à l’Open de New York et à Delray Beach ne semblaient guère justifiés en février, l’ancien n ° 8 mondial était de retour à quelque chose qui s’approchait de son meilleur dans le désert californien, avec une remise en forme améliorée notamment, alors qu’il traversait quatre épreuves difficiles trois-setters.

Ayant déjà été pris à distance par Kaichi Uchida au premier tour, avant de bouleverser la tête de série Ugo Humbert au deuxième, Sock s’est retrouvé à regarder dans le canon avec Evgeny Donskoy servant pour le match dans les 16 derniers. Mais l’Américain a tenu bon et a porté son gros coup droit à bout, se ralliant finalement pour réclamer une victoire 6-4 4-6 7-6. Il a soutenu cela en devançant Denis Kudla, 7-6 5-7 6-4, en quart de finale. Sock a ensuite battu Brandon Nakashima d’un set down pour atteindre la finale.

Là, il a affronté Steve Johnson, un ami et rival de longue date, qui l’a battu il y a seulement deux semaines à Delray Beach. Et c’est encore une fois Johnson qui est sorti en tête, sauvant les sept points de rupture qu’il a rencontrés dans une victoire 6-4 6-4. Le vétéran américain a fait un excellent début d’année sur le circuit Challenger, ayant déjà remporté le titre à Bendigo et atteint les quatre derniers à Newport, et il a maintenu cette belle forme à Indian Wells.

En effet, il n’a perdu qu’un set au cours de la semaine, face à Marc Polmans lors de son premier match. Noah Rubin était le seul autre joueur à avoir même cassé le service de Johnson, avec son coup droit particulièrement impressionnant. Sa victoire le voit monter plus haut dans le classement, ayant déjà grimpé de 22 places, passant de 85e au monde en début de saison à son classement actuel de 63e place. Sock, qui a commencé la semaine avec seulement 20 points, a catapulté 384 places, ce qui coïncide assez avec le n ° 384 mondial.

Johnson et Sock devaient jouer aux Indian Wells Masters, après avoir reçu des jokers. Mais avec ce tournoi annulé, ils recevront à la place une pause bien méritée, bien qu’ils auraient probablement préféré tirer parti de l’élan qu’ils ont repris la semaine dernière sur l’une des plus grandes étapes du tennis. Un autre joueur susceptible d’être frustré par la pause forcée sera le retour de Lucas Pouille, qui était en action pour la première fois depuis le Shanghai Masters de l’année dernière.

Cela dit, le Français n’est peut-être pas encore revenu au fitness et a perdu 4-6 6-7 face à Noah Rubin au premier tour. Il convient également de mentionner Mitchell Krueger et Marcos Giron, qui ont tous deux remporté des jokers désormais disparus dans le tableau principal à Indian Wells. Krueger a parfois eu du mal à affronter l’Indian Wells Challenger, mais s’est battu en demi-finale, tandis que Giron a perdu contre Nakashima au cours des huit derniers matchs, mais sa forme récente impressionnante était néanmoins suffisante pour protéger sa solide avance au classement Oracle Challenger Series.

Monterrey

Adrian Mannarino, tête de série à Monterrey, a pris un joker tardif pour rejoindre le peloton au Mexique. Ce fut une décision qui a largement porté ses fruits pour le Français, qui avait l’air supérieur à ses concurrents. Bien qu’il se soit heurté à un certain nombre de joueurs qui avaient l’air en pleine forme, Mannarino n’a pratiquement pas été dérangé dans sa marche vers le titre, ses coups de fond plats causant de réels problèmes. Ni Peter Polansky ni John-Patrick Smith n’ont fourni un véritable test, tandis qu’Ulises Blanch, la championne d’Ann Arbor plus tôt cette saison, était également bien battue.

Aleksandar Vukic, quant à lui, s’est assuré une place dans le top 200 pour la première fois de sa carrière en atteignant la finale. Son ascension au classement s’est largement appuyée sur un service nettement amélioré, ce qui lui a valu d’excellents résultats depuis le début de la saison. Mais bien qu’il n’ait été brisé que deux fois en route vers la finale, par Feliciano Lopez et Kevin King, Mannarino s’est imposé au retour du départ.

Vukic a été battu à quatre reprises lors d’une défaite unilatérale 1-6 3-6 qui a duré un peu plus d’une heure alors que Mannarino a conclu une semaine impressionnante, remontant dans le top 40 en récompense de ses efforts. Il devait participer à Indian Wells la prochaine fois, mais passera désormais une semaine à l’écart. Également en action à Monterrey, le champion de simple des garçons de Wimbledon 2019 Shintaro Mochizuki, qui a remporté sa première victoire sur le Challenger Tour. Le Japonais a battu le joker local Juan Alejandro Hernandez, avant de donner un bon aperçu de lui-même lors de la défaite de la quatrième tête de série Ricardas Berankis.

Magie du Challenger Tour:

La compétition de doubles à Monterrey a vu de nombreux superbes tournages cette semaine:

Événements organisés la semaine prochaine:

Nur-Sultan Challenger (Challenger 80)

Potchefstroom Open (Challenger 50)

Aucun des 100 meilleurs joueurs ne sera en action la semaine prochaine, car de nombreux concurrents s’attendaient à tenter leur chance lors des qualifications à Indian Wells. Nur-Sultan verra l’Égyptien Mohamed Safwat comme tête de série, tandis que le tennis à ce niveau reviendra en Afrique du Sud pour la première fois depuis 2013 au Potchefstroom Open, qui inaugure le nouveau format Challenger 50. Benjamin Bonzi sera la tête de série lors de cet événement, après avoir remporté une ITF de 25 km au même endroit cette semaine.

En raison de l’épidémie de coronavirus en cours, d’autres événements de la tournée Challenger dans les villes suivantes ont été annulés / reportés:

Madrid (à partir du 23 mars, reporté à octobre)

Anning (20 avril, annulé)

Séoul (27 avril, reporté à août)

Busan (4 mai, reporté au mois d’août)

Gwangju (11 mai, reporté à août)

De plus, un Challenger à Samarkand qui devait commencer le 11 mai ne sera pas joué en raison de problèmes financiers.

