Sock: “Je retrouvais mes meilleurs sentiments, cette pause est frustrante”

Chaussette Jack Il a parlé de la façon dont il fait face à la quarantaine et a réfléchi à la tendance à la hausse qui était entrevue dans sa performance et qui a été coupée par les racines en raison de l’arrêt du coronavirus. “C’est très frustrant pour moi parce que l’année dernière j’ai à peine joué. J’ai eu beaucoup de blessures et maintenant j’étais très excité de retrouver progressivement ma position sur le circuit. Je commençais à me sentir bien sur la piste donc c’est un événement important et imprévu , mais la santé passe avant tout “, a déclaré l’Américain dans des mots recueillis par le Site Web de l’ATP.

.