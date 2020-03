Sock se battra à nouveau pour un titre professionnel

Américains Jack Sock et Steve Johnson ils affronteront la finale du Challenger d’Indian Wells 2020, après avoir résolu leurs demi-finales respectives avec des victoires contre l’Américain Brandon Nakashima 6-7 (5), 6-3 et 6-4 ainsi que l’Américain Mitchell Krueger 6-4 et 6-4, respectivement. Il semble que les deux joueurs arriveront très fatigués pour la grande finale en raison de la grande usure qu’ils ont dû faire ces derniers jours. De plus, les deux se connaissent parfaitement, puisqu’ils ont joué plusieurs fois ensemble dans la modalité double, remportant entre autres une médaille de bronze lors des derniers Jeux Olympiques de Rio de Janeiro 2016.

