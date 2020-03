Sofia Kenin, à deux pas du titre à Lyon

Les états-unis Sofia Kenin, premier favori, a survécu à la poussée des Belges Alison van Uytvanck, cinquième, et atteint la finale du tournoi de Lyon, où il affrontera les Allemands Anna Lena Friedsasm. S’il gagne, il atteindra la quatrième place du classement WTA pour la première fois de sa carrière professionnelle.

La jeune fille de 21 ans, cinquième au monde et vainqueur de l’Open d’Australie, a eu besoin de deux heures et demie et de trois éliminatoires pour battre la Belge, avec qui elle avait perdu lors de deux des trois affrontements précédents dans lesquels ils avaient coïncidé (7). -6 (5), 6-7 (2) et 7-6 (2)).

Van Uytvanck, qui a dépassé Kenin à Las Vegas, en 2016, et à Roland Garros, en 2017, bien qu’il soit tombé avec l’Américain le plus récemment, à Majorque il y a deux ans, il a poussé le jeu à la limite. Il n’a décliné que lors du dernier tie-break où il a commis le plus d’erreurs.

À LA RECHERCHE DU DEUXIÈME DE L’ANNÉE

Kenin aspire à Lyon à son cinquième titre, le deuxième de l’année après l’Open d’Australie. La saison dernière, il a conquis Hobart, Majorque et Guangzhou. Il a cependant perdu celui d’Acapulco.

Le joueur de tennis allemand attend l’allemand Anna Lena Friedsasm, qui avait auparavant scellé sa présence dans la troisième finale de sa carrière après avoir battu le Russe Daria Kasatkina, septième favori, 6-3, 3-6 et 6-2 en deux heures et cinq minutes de jeu.

Ce sera une nouvelle opportunité pour les Allemands, 26 ans et 45 du classement, d’étendre leur histoire. Il a gagné à Suzhou en 2014 et a disputé une autre finale un an plus tard, à Linz, qu’il a perdu.

RÉSULTATS SEMI-FINAUX

Anna-Lena Friedsam (ALE) remporte Daria Kasatkina (RUS, 7), 6-3, 3-6 et 6-2

Sofia Kenin (USA, 1) à Alison van Uytvanck (BEL, 5), 7-6 (5), 6-7 (2) et 7-6 (2).

