Sofia Kenin a fait plaisir à Lyon avec l’affichage, en disant: “ J’ai vraiment l’impression d’avoir trouvé mon rythme ”

Cela lui a pris près de deux heures, mais Sofia Kenin est en sécurité dans la demi-finale de l’Open de Lyon après avoir battu Océane Dodin en trois sets.

La championne de l’Open d’Australie a lutté pour la forme après son succès à Melbourne Park alors qu’elle effectuait des sorties au premier tour à Dubaï et Doha, mais elle est maintenant de retour sur la bonne voie.

L’Américain a surmonté une oscillation du deuxième set pour battre Dodin 6-1, 6-7 (5-7), 6-2 en une heure et 52 minutes.

Combat difficile, mais @SofiaKenin se bat pour les demi-finales de Lyon!

Beats Dodin 6-1, 6-7 (5), 6-2! # Open6emeSensML pic.twitter.com/12wmnsTfMW

– WTA (@WTA) 6 mars 2020

Après avoir dominé le premier set, Kenin s’est retrouvée 4-1 après une pause anticipée, mais la Française a riposté et a ensuite devancé le bris d’égalité.

Kenin, cependant, était de retour en forme dans le décideur alors qu’elle cassait deux fois.

«Ce n’était pas encore parfait aujourd’hui, mais j’ai vraiment l’impression d’avoir trouvé mon rythme. Je jouais bien, je dictais bien », a-t-elle déclaré.

«C’était un peu si un match étrange. J’étais en place et j’ai réussi à ne pas le fermer, mais dans l’ensemble, je pense que c’était un bon match. J’ai joué du bon tennis, de bons points, et je suis content de la façon dont j’ai trouvé mon rythme après hier.

«Je me sentais assez bien au premier tour – toujours pas à 100%, mais j’ai quand même remporté la victoire – et je dirais que ce fut mon meilleur match aujourd’hui [here so far]. “

La tête de série affrontera Alison Van Uytvanck pour une place en finale après que la cinquième tête de série belge ait remporté une impressionnante victoire 6-3, 6-3 sur la troisième tête de série Caroline Garcia.

Les septièmes têtes de série Daria Kasatkina et Anna-Lena Friedsam disputeront l’autre demi-finale après que l’ancien battu Camila Giorgi 6-2, 4-6, 6-2 tandis que Friedsam a obtenu un 6-3, 6-7 (4-7), Victoire 6-2 sur Viktoria Kuzmova.

Aimez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter @ T365Official.