Sofia Kenin ajoute son deuxième titre 2020 à Lyon

Sofia Kenin est encore douce en 2020. L’Américaine a conquis ce dimanche son deuxième titre de l’année lors de la première édition du tournoi de Lyon après avoir battu la finale allemande Anna-Lena Friedsam. Il avait besoin de trois sets (6-2, 4-6 et 6-4) et de près de deux heures, mais l’actuel champion de l’Open d’Australie a élevé son niveau de jeu au moment clé du troisième trimestre pour ajouter un autre titre à son record.

03/08/2020

À 17:57

CET

À 21 ans, Kenin Il en ajoute déjà cinq après Melbourne et les trois réalisés l’an dernier (Hobart, Majorque et Guangzhou).

Avec ce nouveau titre, le ‘Yankee’ corrobore sa bonne forme cette saison et, à partir de ce lundi, il sera à la quatrième place du classement WTA, son meilleur classement de tous les temps. En outre, Kenin est l’actuel leader de «Race to Shenzhen» avec un total de 2 392 points, devant les Espagnols Garbiñe Muguruza (1760 p.) Et le seul joueur de tennis à avoir remporté deux titres en 2020.

L’autre finale WTA de la semaine face à l’Ukraine Elina Svitolina et au tchèque Marie Bouzkova dans le tournoi de Monterrey. La confrontation pour le titre a lieu à 23h30 en Espagne.

.