Sofia Kenin bat Garbine Muguruza pour embrasser la gloire du Grand Chelem

Après avoir été maîtrisée par Garbine Muruguza dans le premier set de la finale de l’Open d’Australie, l’Américaine Sofia Kenin, âgée de 21 ans, est passée à la vitesse supérieure du set numéro deux, marquant un triomphe de 4-6, 6-2, 6-2 sur deux fois vainqueur de la Major pour embrasser la gloire du tennis!

Gagnant de trois titres et se rapprochant de la place dans le top 10 en 2019, Kenin était prêt à réaliser de grands rêves dans la nouvelle saison, renversant sept rivaux à Melbourne pour devenir la plus jeune championne ici depuis 2008 et Maria Sharapova.

Avec l’élan de son côté, Kenin a tenu à 15 ans dans le premier match du set final suite à une erreur de revers de Muguruza qui a bien servi dans le deuxième match pour une prise d’amour et un match important sur son compte après un deuxième set médiocre qu’elle a dû quitter le plus rapidement possible.

Sofia est restée sur une bonne trajectoire au service, ramenant le troisième match à domicile à 30 et espérant une chance sur le retour après une pause. Garbine avait d’autres plans, cependant, assurer ce match avec un vainqueur fracassant et créer trois chances de pause dans le suivant qui auraient pu la rapprocher de la ligne d’arrivée.

Face à un défi ultime, la jeune a tiré un revers de la ligne gagnante pour effacer la première, repoussant la seconde avec un tir similaire et abattant la troisième avec un coup droit sur la ligne gagnante, produisant son meilleur tennis lorsqu’elle en avait le plus besoin. tenir avec un autre vainqueur du coup droit et rester 3-2 devant.

Bénéficiant d’un avantage de 40-0 au retour pour la deuxième fois du match, Garbine a dû rester calme et tenir fermement au match suivant, réussissant un revers pour garder Sofia à égalité. L’Espagnol a pulvérisé une erreur de revers pour offrir une chance de pause à l’Américain, offrant un service à l’extérieur après une double faute pour se retrouver 4-2 à terre!

Tirant de tous les cylindres, Kenin a tenu le septième match avec une gagnante de service, éloignant un jeu de son premier titre majeur à un si jeune âge. Servant à 2-5, Muguruza a frappé une autre double faute pour donner le service et permettre au rival de célébrer le premier de nombreux titres majeurs.