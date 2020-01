Sofia Kenin bouleverse Coco Gauff à l’Open d’Australie alors qu’elle bagels une adolescente dans le set final

Sofia Kenin a produit l’affichage parfait dans le set décisif pour faire exploser la sensation adolescente Coco Gauff de l’Open d’Australie.

Ayant revendiqué le grand cuir chevelu de la championne en titre Naomi Osaka au tour précédent, Gauff s’est dirigée vers le choc du quatrième tour contre son compatriote américain en tant que favorite.

Mais c’est Kenin, 21 ans, qui est sortie victorieuse alors que sa victoire 6-7 (5-7), 6-3, 6-0 en plus de deux heures l’a vue atteindre le quart de finale d’un Grand Chelem pour la première fois. temps.

Kenin a pris un départ fulgurant alors qu’elle cassait lors du premier match du match, mais Gauff a riposté lors du huitième match pour égaliser avant de prendre le bris d’égalité.

Kenin a ensuite pris les devants alors qu’elle cassait dans le quatrième match du deuxième set avant de le servir pendant qu’elle dépassait son plus jeune adversaire dans le décideur.

Imprégnez-vous de la victoire, @SofiaKenin.

👏👏👏 # AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/f81Zq9kJAX

«Ce fut un match si difficile et elle est une joueuse si difficile. Tout respect pour elle, elle a très bien joué », a déclaré Kenin après le match.

«Cela signifie beaucoup pour moi. Je suis tellement heureux de passer au prochain tour. »

Elle a ajouté: «Je viens de faire de mon mieux. J’ai essayé de le prendre [the hype] comme tout autre match. Je sais qu’elle joue bien et j’ai juste essayé de jouer mon jeu et de me battre pour chaque point et de ne pas me concentrer sur autre chose.

«Ouais, je suis tellement sans voix. Je suis tellement heureuse. “

Elle affrontera Ons Jabeur pour une place en demi-finale après que la Tunisienne ait battu Wang Qiang, 27 têtes de série, qui avait bouleversé Serena Williams au troisième tour, 7-6 (7-4), 6-1.

