Sofia Kenin: “Ce titre m’aidera à affronter Indian Wells et Miami”

Le joueur de tennis américain Sofia Kenin Elle était très fière du niveau offert cette semaine à Lyon, où elle est sortie championne et y ajoute ainsi son deuxième titre de la saison: “Je suis venue à Lyon après deux défaites compliquées, mais je savais que si je restais calme et prenais ma meilleur tennis, j’avais de nombreuses options pour devenir champion. Ce titre m’aidera beaucoup lors de la préparation d’Indian Wells et de Miami, où j’ai de grands espoirs “, a déclaré le joueur américain lors d’une conférence de presse.

.