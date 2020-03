Sofia Kenin déjoue Anna-Lena Friedsam pour le 2e titre de la saison

Sofia Kenin a remporté la première édition de l’Open de Lyon dimanche avec une victoire de 6-2, 4-6, 6-4 sur Anna-Lena Friedsam en une heure et 49 minutes. Il s’agit du deuxième titre américain de la saison, après sa première victoire majeure à l’Open d’Australie.

Ce fut le quatrième match consécutif qui alla le quota complet de trois sets pour Kenin. Avec cette victoire, elle a non seulement annulé sa séquence de défaites mais est également devenue la troisième joueuse après Karolina Pliskova et Simona Halep à remporter un titre, après avoir sauvé une balle de match.

De plus, Kenin a remporté quatre des cinq finales qu’elle a disputées jusqu’à présent. Sa seule défaite lors d’une finale est survenue à l’Open du Mexique 2019 à Acapulco qu’elle a perdu contre Yafan Wang. Après le match, Kenin a dit qu’elle était soulagée d’avoir réussi à surmonter sa séquence de pertes.

«J’ai subi deux défaites difficiles, mais je savais que je devais me regrouper et je suis tellement heureux de l’avoir gagnée. Chaque match était serré et j’ai dû vraiment me battre – chaque joueur que j’ai joué a eu une lutte difficile contre moi, et j’ai pu jouer mon jeu, ce qui était bien.

Je suis heureux d’être venu ici – c’était une bonne décision de mon côté … Je voulais avoir suffisamment de match play pour Indian Wells et Miami ». Indian Wells ayant été annulé à la suite du coronavirus, Kenin devra attendre un certain temps pour essayer de prolonger son élan retrouvé. Crédit photo: WTA Twitter