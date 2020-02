Sofia Kenin dévoile comment elle a remporté la finale de l’Open d’Australie: «J’étais en feu»

Sofia Kenin, fraîchement couronnée championne de l’Open d’Australie, a expliqué comment elle avait renversé la vapeur dans le dernier set de la finale contre Garbine Muguruza, revenant de 0/40 sur son propre service et ne perdant plus de matchs à partir de ce moment jusqu’à ce qu’elle mette la main sur le «beau trophée».

La dernière manche du tirage au sort féminin de l’édition 2020 de l’Open d’Australie s’est terminée le 4/6 6/2 6/2 pour Sofia Kenin. Les deux joueurs se sont affrontés jusqu’au dernier set, lorsque Muguruza a réussi à obtenir 3 chances de pause, ce qui fait 0/40 sur le service de Kenin à 2-2.

La prodige américaine de 21 ans n’a pas laissé tomber la garde, ce qui prouve la ténacité mentale et un haut niveau de maturité alors qu’elle luttait contre cette situation délicate: «C’était le jeu qui me semblait changer les choses et je devais en jouer (sur mon) meilleur tennis et je l’ai fait.

Après cela, j’étais en feu et j’étais prêt à prendre le beau trophée. Je savais que je devais tenter ma chance. J’ai dû être courageux en jouant le double champion du Grand Chelem. Chaque point a été une telle bataille ». Kenin a expliqué lors de la conférence d’après-match.

Et comme Sofia l’a dit, elle était «en feu» alors qu’elle forçait Muguruza à perdre chacun des 4 matchs suivants et à finalement s’incliner devant elle. Mais ce match 0/40 n’a pas été le seul moment difficile que Kenin a dû surmonter pour remporter l’Open d’Australie.

N’oublions pas qu’elle a perdu le premier set. C’est quelque chose qu’un premier finaliste du Grand Chelem aurait du mal à passer. “J’étais dévasté. Je savais que je n’avais pas tenté ma chance. Elle a joué du très bon tennis.

Je savais que je devais oublier ce qui venait de se passer, aller de l’avant et continuer à croire en moi ». dit Sofia Kenin.