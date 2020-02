Sofia Kenin dévoile la championne des sensations Open Australia 2020

Un grand triomphe génère une succession d’émotions difficiles à assumer chez une fille de 20 ans Sofia Kenin, mais l’Américain s’efforce de ne pas être imprégné de pression et de réussir naturellement. Il Circuit WTA Il continue de lancer des surprises sous la forme de tout nouveaux champions qui prédisent de fortes émotions pour l’avenir et cela est perçu par un Kenin qui réfléchit à sa performance remarquable à Melbourne dans une longue interview facilitée par la WTA.

“Je suis toujours dans un nuage, je ne peux pas croire ce que j’ai accompli. Mon rêve est devenu réalité et c’est vraiment excitant”, a-t-il déclaré. “C’était difficile de gérer mes émotions dans les moments importants du match, il y avait des moments où j’exprimais trop d’anxiété, mais heureusement cela n’a pas influencé ma performance”, a-t-il déclaré avant de reconnaître qu’il était sur le point de pleurer à cause de la tension accumulée. “Lors du dernier match, j’étais nerveuse à la surface. Heureusement, elle a commis des doubles fautes, car elle voulait pleurer en pensant à quel point elle était proche d’obtenir quelque chose de si important”, a déclaré une femme qui semble croire au destin. .

Et il a reconnu qu’il affrontait chaque match comme s’il s’agissait d’une finale, estimant qu’une victoire ferait d’elle une candidate claire pour le titre. “Avant chaque match, je sentais que c’était mon moment et que je pouvais faire face à un tournant. Je suis très excité d’avoir été avec mon père et de sentir qu’il est fier de moi. Nous avons commenté à quel point ce serait incroyable de vivre ce que Naomi et Bianca ont vécu les saisons plus tôt, et je trouve toujours que c’est un mensonge d’avoir réussi. Je suis très honoré d’avoir inscrit mon nom dans un record avec autant de champions “, a déclaré Kenin.

“Je dédie ce succès à ma famille. Ce sont eux qui ont toujours cru en moi. J’ai le sentiment que personne ne comptait sur moi comme candidate au titre et avec ce que j’ai réalisé je ne fais que prouver que j’ai beaucoup de potentiel et que tous les le travail acharné que j’ai accompli a eu son grand prix “, a déclaré une femme qui défendra les couleurs des États-Unis cette semaine au Fed Cup 2020. Nous devrons être attentifs à la progression de Sofia Kenin dans les prochains mois

.