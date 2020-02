Sofia Kenin: “En ce moment je suis dans un nuage”

Gagner votre premier Grand Chelem, lors de votre première finale, avec seulement 21 ans, est un chemin qu’aucun joueur ne pourrait suivre. Ce samedi à Melbourne Park, il l’a eu Sofia Kenin, un joueur qui n’a cessé de croître au cours des trois derniers calendriers et qui vient de confirmer que la maturité a conquis l’une des quatre étapes les plus importantes du circuit. Dans le Open d’Australie, où il avait à peine remporté une victoire avant d’affronter le premier tour de cette édition, l’Américain a éliminé le grand favori, Garbiñe Muguruza, pour réaliser son rêve d’enfance. Lundi prochain, en récompense, elle deviendra la nouvelle n ° 7 mondiale, la meilleure joueuse de tennis de son pays au classement WTA. Ce sont ses impressions après avoir gagné.

Premiers mots «J’ai vécu de nombreuses émotions au cours de ces deux dernières semaines, vous avez pu voir à quel point chaque match était important pour moi. C’est un grand honneur de remporter l’Open d’Australie, je suis très fier de moi, de mon père, de mon équipe, de tous ceux qui m’ont entouré. Nous avons travaillé dur pour arriver ici, nous avons traversé des moments difficiles, mais nous l’avons fait, nous nous sommes battus. Maintenant, je suis dans un nuage. “

Moment clé du troisième set, 2-2 et 0-40. «Je me souviens parfaitement de ce match, c’est le match où les choses ont changé. Je devais obtenir mon meilleur tennis, mais je l’ai fait. Après ça, j’étais prêt à prendre ce beau trophée. Je savais que je devais prendre un risque, je devais être courageux en jouant contre une double championne du Grand Chelem, avec tout le respect que je lui dois en même temps. Ce fut une grande bataille à chaque point, avec beaucoup de mouvement, beaucoup d’émotions sur le terrain. J’avais besoin de trouver ma meilleure forme dans ce match, c’est le match qui m’a conduit à remporter un Grand Chelem. »

Communication avec sa mère. «Tout le monde me l’a demandé (rires). Je l’ai appelée juste après avoir terminé le match pour lui dire que tout allait bien, qu’elle avait gagné, qu’elle pouvait déjà se détendre. Elle a été très stressée pendant toutes ces heures, mais au moins elle sait déjà que j’ai gagné. Je veux rentrer chez moi et lui faire le plus gros câlin que je lui ai donné de ma vie. »

Confiance dans votre jeu. «J’ai toujours eu une grande confiance en moi, je savais qu’à un moment donné j’atteindrais l’endroit où je suis en ce moment. La confiance a fini par arriver avec mes derniers matchs sur le circuit, avec tout le succès que j’ai eu en 2019. J’étais le joueur qui avait le plus évolué la saison dernière, même si parfois j’oublie. Toute la confiance que je montre maintenant avec mon tennis vient de là, je vois que les choses se passent, que petit à petit tout se remet à sa place. »

Mauvaise maturité en finale. «J’ai déjà joué dans de grands stades, je pense que cela m’a aidé à mieux compétitionner aujourd’hui. J’adore les grandes scènes, c’est là que j’ai toujours voulu jouer. Je m’entraîne tous les jours pour jouer dans ces stades, pour s’imprégner des meilleures ambiances. Aujourd’hui, nous vivons dans un environnement très excitant, c’était un honneur, ils rendent le jeu très amusant. Cela me donne de l’enthousiasme et de la motivation pour continuer, j’ai gagné de nombreux fans, donc merci à eux aussi d’être venus me soutenir ces semaines. Ce fut un voyage incroyable. »

Continuez à gagner des tournois du Grand Chelem. «J’adorerais, ce serait surprenant. En ce moment, j’ai encore du mal à croire ce qui vient de se passer. Je dois en quelque sorte descendre au sol et m’enfoncer un peu dans la réalité. J’espère continuer à progresser, continuer à construire toutes les bonnes choses que j’ai faites ces deux dernières semaines. »

Le rôle de son père. «Il a été mon entraîneur tout au long de ma carrière, il a toujours été là. Je dois vraiment vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi, nous avons rêvé avec cela, alors maintenant c’est un rêve devenu réalité pour nous deux. Il m’a donné beaucoup de choses positives, il sait exactement ce dont j’ai besoin, il m’aide toujours avec mon plan de match, il voit tout. Bien que parfois je n’aime pas l’admettre, je sais que parfois je dois le prouver. C’est vraiment un entraîneur qui travaille dur, mais grâce à lui j’ai réussi, nous partagerons ce moment pour toujours. »

Les joueurs qui l’ont inspiré. «Beaucoup m’ont aidé. J’ai admiré des joueurs de tennis comme Sharapova ou Kournikova, j’ai suivi leurs matchs quand j’étais petit, j’ai l’impression d’avoir ce combat qu’ils ont eu. Maria, par exemple, a remporté un Grand Chelem avec 17 ans, je me souviens avoir regardé ce match à la télévision. Je pense que regarder ce match m’a aidé, maintenant je sens que j’ai quelque chose de cette personnalité russe, une lutte acharnée qui génère une confiance constante, m’aide à tout faire mieux. Bien sûr, je dois aussi beaucoup à mes parents de m’avoir amené à réaliser le rêve américain. Maintenant, je sens que je fais aussi de grandes choses pour le tennis américain, donc j’en suis fier. Je suis très heureux de faire partie de l’équipe FedCup, de faire partie de la même équipe que Serena. »

