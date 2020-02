Sofia Kenin, entrée par la grande porte

Sofia Kenin Il est entré par la grande porte dans les grands tournois, surprenant le sien et les étrangers. Ce samedi a confirmé la progression à la hausse que vit son tennis culminant en un tournoi de rêve. Et pas n’importe quel tournoi, tout un Grand Chelem. Garbiñe Muguruza, le favori de beaucoup pour remporter le titre de l’Open d’Australie, a été le dernier obstacle pour un très jeune joueur de tennis américain qui avait montré la dernière année de son potentiel et qui est désormais incontestablement entré dans la chaîne des joueurs adverses Grands tournois du circuit.

‘Sonya’, comme ses amis la connaissent, a remporté le titre honorifique de ‘matagigantes’ du circuit, un fait qui a été plus qu’endossé dans cet Open d’Australie 2020. Roland Garros a déjà montré qu’elle était capable de gagner à des joueurs comme Serena Williams. Mais son apogée au tennis l’a manifesté sur les pistes chaudes et rapides de Melbourne Park, où il a été bourreau de Coco Gauff, le favori du public et numéro 1 mondial, Ashleigh Barty, et en finale du double champion du Grand Chelem Garbiñe Muguruza.

Un joueur de tennis imprégné d’impudence et de tennis agressif, qui entre dans la liste privilégiée des vainqueurs du Grand Chelem. Elle est la 53e joueuse de tennis de l’ère ouverte à récolter un “gros” et la 13e de son pays hôte, les États-Unis d’Amérique.

A 21 ans et en l’absence d’informations à son sujet, beaucoup se demandent: qui est Sofia Kenin?

Kenin est né à Moscou – le 14 novembre 1998 – dans une famille humble. De la mère infirmière et du père chauffeur de nuit et de la programmation étudiante pour la journée, c’est de ce dernier qui a extrait sa passion pour le sport du roi des raquettes. Bien qu’ils soient nés sur le territoire russe, où ils ont trouvé de plus grandes installations pour la naissance et l’éducation pendant les premiers mois de la vie de la petite Sofia, ils ont rapidement traversé l’étang et se sont dirigés vers la Floride, résidence actuelle et centre d’études – de chez eux – de la joueur de tennis

Déjà détenteur d’un passeport américain, sa virtuosité et son talent inné ne sont pas passés inaperçus. L’ancien joueur de tennis américain et entraîneur de nombreuses stars, Rick Macci, a observé en elle sa grande prédisposition au tennis et le manque de peur et de «respect» envers ses rivaux, plusieurs fois plus âgés qu’elle. Une caractéristique que l’on retrouve dans d’autres jeunes perles de tennis, comme ce fut le cas de Martina Hingis, comme Macci l’a lui-même affirmé.

En 2013, avec son père Alexander comme entraîneur, il a joué son premier tournoi sur circuit ITF, une catégorie où il a remporté deux titres en simple et deux titres en double. Il a rapidement commencé à côtoyer des légendes retirées du tennis comme John McEnroe ou Jimmy Connors. Qui allait lui dire alors que des années plus tard, elle deviendrait, comme eux, un vainqueur du Grand Chelem. Il a éludé la voie universitaire en faveur du professionnalisme. Il y a trois ans, lors de l’édition 2017 de l’US Open – où il a remporté sa première victoire en «majeur» – Kenin a dû prendre une décision difficile mais ce temps lui a donné raison. Le règlement du Grand Chelem stipule qu’un joueur de tennis doit se déclarer professionnel avant le différend du tournoi s’il souhaite recevoir l’argent gagné. Dans cette édition, Kenin, qui avait la garantie d’un total de 144000 $, a pris la décision de se proclamer professionnel et de rejeter la bourse universitaire qui lui aurait permis d’étudier et de jouer au tennis, mais sans recevoir d’incitations.

Ce n’est que l’année dernière que nous avons réalisé son véritable potentiel. Il a conquis ses trois premières places dans le tennis (Hobart, Majorque et Guangzhou), revenant presque toujours en arrière et affrontant de meilleurs adversaires et avec plus de voyages dans le circuit, mais Kenin travaille sur une carrière de tennis réussie basée sur des surprises, pour faire sauter la banque , d’un jeu agressif mais solide, et pour démontrer qu’il est capable de vous concurrencer contre n’importe quel rival. Maintenant que les rôles ont été inversés, il faut maintenant lui donner du respect.

Son ascension fulgurante s’est reflétée sans interruption dans le classement. De 2014 à aujourd’hui, il est passé du 1058 au monde à l’un des 20 meilleurs joueurs du moment. Et à partir de lundi prochain, apparaîtra en 7e position du classement WTA, son meilleur classement, et ce qui est plus pertinent: être le premier Américain devant Serena Williams. Maintenant, la question qui se pose, en particulier dans le tennis américain, si Sofia Kenin ramassera le témoin qu’un jour quittera précisément Serena Williams. Par trajectoire, classement, sensations sur piste et démonstration de compétitivité dans les grands tournois, on peut parler du relais naturel du plus grand, avec la permission de Steffi Graf, sur l’histoire du tennis féminin. Seul le temps nous le dira, mais l’avenir du tennis américain est prometteur et porte un nom: Sofia Kenin.

