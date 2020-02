Sofia Kenin est la nouvelle reine de Melbourne

Sofia Kenin est la nouvelle reine de l’Open d’Australie! L’Américaine de 22 ans a remporté son premier tournoi de slam en battant Garbine Muguruza en trois sets, démontrant un grand tennis et une force mentale fantastique. Elle a obtenu son 4e titre en carrière.

Barbora Krejcikova et Nikola Mektic sont les nouveaux champions du double mixte. Ils ont battu Bethanie Mattek-Sands et Jamie Murray en trois sets incroyables en finale. Agnieszka Radwanska est enceinte! L’ancienne numéro 2 mondiale, qui a pris sa retraite en 2018, a annoncé sa maternité via les médias sociaux: “Le temps est venu pour une nouvelle phase de la vie”, écrit-elle sur son profil Instagram, accompagnant ces mots de la photo de deux petites chaussures.

Après avoir remporté 100 victoires dans deux tournois du Grand Chelem différents (Wimbledon et Open d’Australie) et être devenu le quatrième plus ancien demi-finaliste du Chelem, Roger Federer a battu le record de victoires de Pete Sampras au 5e set.

Une autre grande réussite pour le roi Roger. Parlant du maestro suisse: il a été photographié avec un bandage évident sur la jambe droite. Federer s’est blessé à l’aine lors du match contre Tennys Sandgres, qui a également conditionné sa demi-finale contre Novak Djokovic.

Demain dernier jour de l’Open d’Australie 2020: finale du simple messieurs entre Novak Djokovic et Dominic Thiem et finale du double messieurs!