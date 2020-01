Sofia Kenin étourdit Ashleigh Barty pour atteindre la finale du Grand Chelem inaugural à l’Open d’Australie 2020

Ashleigh Barty est sortie de l’Open d’Australie 2020 pour une défaite consécutive contre Sofia Kenin. Le n ° 1 mondial a été le grand favori du match, mais c’est Kenin qui est sorti en tête avec une victoire de 7-6 (6) 7-5 en deux sets. On s’attendait à ce que Barty, la favorite de la foule, atteigne la finale et devienne la première Australienne à le faire en 40 ans.

Clutch Kenin @ SofiaKenin remporte une victoire de 7-6 (6) 7-5 sur Barty, numéro 1 mondial, pour atteindre sa première finale du Grand Chelem et devenir la plus jeune finaliste de Melbourne depuis 2008. # AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/vPxrtFzgZU

Sofia Kenin enregistre de meilleures statistiques

La championne en titre de l’Open de France en titre a remporté 80% de ses points au premier service, mais a inscrit un score inférieur à 50% des premiers services. Sofia Kenin a été plus cohérente dans ses matchs avec 70% des premiers services et 69% des gains. ces premiers points de service.

Dans le premier set, Barty a réussi à réaliser seulement 56% des premiers services, remportant 79% de ces points. Cependant, dans le deuxième set, les chiffres de Barty ont encore chuté avec 43% des premières servies.

Barty n’a pas pu causer trop de dégâts au filet avec seulement 27% de points nets gagnés. C’est assez inhabituel étant donné qu’elle est connue pour être bonne au filet. Le seul domaine où elle a excellé est la colonne des gagnants, enregistrant 33 gagnants pour les 16 de Kenin.

Première finale pour Kenin

Kenin a atteint la toute première finale du Grand Chelem de sa carrière en attendant le vainqueur de l’autre demi-finale entre Simona Halep et Garbine Muguruza. La tête de série n ° 14 a joué un bon match et a tenu ses nerfs pour conclure le match en deux sets. Contrairement à Barty, elle était beaucoup plus efficace au filet, remportant 64% des points.

La jeune Américaine a été impressionnante dans la victoire, gardant son sang-froid pour sauver deux points de set dans le premier set. Elle était ravie de sa victoire et n’avait que de bonnes choses à dire sur son adversaire.

«Merci à tous pour ce moment. Je sais que ça n’a pas été facile et elle ne le fait pas non plus. Honnêtement, je suis sans voix et reconnaissant pour cela. J’ai travaillé dur, merci à tout le monde ici et à tout le monde à la maison. Elle est venue avec de gros plans et je savais qu’elle n’allait pas donner les choses facilement. Pas étonnant qu’elle soit la n ° 1 mondiale! »

Kenin concourra pour son tout premier titre du Grand Chelem samedi. Tout ce qu’elle peut faire maintenant, c’est attendre et regarder qui la rejoint.