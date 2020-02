Sofia Kenin: “J’espère que de nouvelles attentes ne me viennent pas à l’esprit”

Sofia Kenin est déjà dans le Dubai WTA Prouver que ce qui s’est passé il y a quelques semaines à l’Open d’Australie n’était pas un hasard. Évidemment, s’il fait actuellement partie du top 10 mondial, c’est parce qu’il fait très bien les choses. Mais vous savez comment est ce sport, parfois la pression peut vous manger.

“Ces deux semaines à Melbourne ont changé ma vie, j’ai beaucoup appris de moi-même. Maintenant, je vois que les attentes sont différentes, mais j’espère pouvoir le faire calmement et ne pas le laisser entrer dans ma tête. Bien sûr, maintenant la pression est différente , les gens de l’extérieur attendent plus de moi. Je suis toujours très dur avec moi-même, pour chaque tournoi auquel je participe, je veux faire de mon mieux, je veux bien le faire, donc dans cette partie rien ne change. Je dois trouver comment gérer tout ça, on verra “, a avoué l’Américain.

