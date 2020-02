Sofia Kenin, la dernière Top Junior à devenir championne du Grand Chelem

Exceller dans votre sport dans les rangs juniors ne garantit qu’une chose. Attente. C’est une réponse naturelle. Les parents, les sponsors, les fans, les instances dirigeantes, même le joueur lui-même, s’attendent à réussir dans les rangs supérieurs. En réalité, bien sûr, ce n’est pas si simple. Jouer contre des concurrents de votre groupe d’âge est complètement différent de prendre le dessus sur les meilleurs.

C’est du moins ce que nous en sommes venus à croire. Il y a eu de nombreux vainqueurs du Mondial junior 1 et du Grand Chelem junior qui ne se sont jamais attaqués à la compétition dans les rangs professionnels. Mais récemment, cela a commencé à changer, en particulier dans le football féminin. Un nombre croissant de joueurs trouvent des moyens d’exceller à la fois en tant que juniors et en tant que professionnels des tournées, de nombreux champions récents du Grand Chelem ayant également connu une carrière junior réussie.

Kenin passe d’un junior précoce à un vainqueur du Grand Chelem senior

Le triomphe de Sofia Kenin en Australie en est l’exemple le plus récent. L’Américaine, qui n’a que 21 ans, est dans le jeu depuis et très tôt, comme en témoigne la vidéo, qui est récemment devenue virale, où elle a été présentée à un tournoi WTA par la grande Kim Clijsters quand elle n’avait que six ans. Et avec une raquette à la main à l’adolescence, Kenin a connu le succès partout dans le monde, mais surtout dans son pays natal, les États-Unis.

🚨Nous vous ramènerons à 2005! 🚨

Regardez @Clijsterskim offrir au futur finaliste de @AustralianOpen @SofiaKenin une tournée des coulisses du tournoi. # TBT pic.twitter.com/Qp9ld57NgK

– WTA (@WTA) 30 janvier 2020

En tant que junior, Kenin a été classée au deuxième rang mondial et elle a remporté le titre des moins de 18 ans de l’USTA et a atteint la finale du simple féminin à l’US Open en 2015, participant au tableau principal de Flushing Meadows en tant que joker. cette même année. Mais elle a perdu cette finale face à la Hongroise Dalma Galfi, dont la carrière illustre l’épée à double tranchant du succès chez les juniors. Alors que Kenin a décroché le top 10, Galfi est classée 269e au monde et a perdu contre Tereza Mrdeza lors de la demi-finale d’un tournoi ITF de 25 000 $ en Floride lors de son dernier match.

La liste continue

Depuis le triomphe de Kenin cette semaine, il est possible de revenir en arrière grâce aux récents champions du Grand Chelem et de trouver plus de succès junior. L’actuelle championne de l’US Open, Bianca Andreescu, était également une junior réussie. Elle s’est hissée au troisième rang mondial, a atteint deux demi-finales juniors du Grand Chelem et a remporté deux titres du Grand Chelem en double. Ashleigh Barty, actuelle championne de Roland-Garros, a remporté les juniors de Wimbledon à 15 ans et atteint le deuxième rang mondial en tant que junior.

La carrière junior de Simona Halep, championne de Wimbledon 2019, n’était pas aussi récente que Barty, Andreescu et Kenin, mais elle n’était pas moins distinguée. La Roumaine était un numéro 1 mondial junior ayant également remporté l’Open de France junior en 2008. Il est intéressant de noter, cependant, que Halep n’a fait sa percée en Grand Chelem senior que dix ans plus tard lors du même tournoi, ayant initialement eu du mal à trouver ses marques sur le circuit WTA professionnel. .

Caroline Wozniacki, récemment retraitée, était quant à elle junior # 2 et championne junior de Wimbledon, bien qu’elle ait plutôt eu du mal à jouer au All England Club en tant que senior. Sloane Stephens était autrefois numéro 5 mondial junior et en 2017, a remporté l’US Open, tandis que Jelena Ostapenko, qui a remporté l’Open de France en 2017 à peine adolescente, était championne junior de Wimbledon et était autrefois la deuxième meilleure junior du monde. . La liste continue. Mais cela ne veut pas dire que tous, ou même la plupart, les meilleurs juniors réussissent. Ou bien que tous les champions du Grand Chelem étaient des juniors réussis.

Une solide carrière junior n’est pas une condition préalable au succès du Grand Chelem

Naomi Osaka, double championne du Grand Chelem, n’a joué aucun tennis junior ITF. La joueuse la plus titrée de ces derniers temps, Serena Williams, n’a pas beaucoup joué au tennis junior non plus et sa sœur, Vénus non plus. La finaliste battue de l’Open d’Australie, Garbine Muguruza, n’a pas battu le top 200 dans les rangs juniors, Petra Kvitova n’était pas non plus une star chez les juniors, n’ayant pas réussi à passer les huitièmes de finale dans aucun des tournois du Grand Chelem juniors.

En effet, aucun vainqueur du Grand Chelem junior en simple n’a remporté un titre du Grand Chelem senior depuis Jelena Ostapenko. Le Letton a réussi à Wimbledon junior en 2014 avant de triompher à Roland-Garros en 2018. Il est très difficile de remporter un tournoi du Grand Chelem au niveau junior, tout comme il l’est dans les rangs seniors. Le simple fait d’être un joueur de haut niveau chez les juniors ou les seniors ne garantit pas un gros titre.

Cependant, il semble que ce soit devenu une sorte de tendance que les joueuses féminines qui ont réussi récemment ont un solide record junior. L’an dernier, les vainqueurs du titre junior du Grand Chelem étaient Clara Tauson, du Danemark, la Canadienne Leylah Annie Fernandez, l’Ukrainienne Daria Snigur et Maria Camilla Osorio Serrano, de Colombie. Il sera intéressant de voir dans quelle mesure ces joueuses auront un impact important sur le tennis féminin dans un avenir proche.

Photo principale:

Intégrer à partir de .