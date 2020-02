Sofia Kenin: la meilleure des meilleures de Melbourne

Avec sa victoire de retour sur deux fois championne du Grand Chelem et ancienne n ° 1 mondiale, Garbiñe Muguruza ce week-end, Sofia Kenin a été couronnée la meilleure des meilleures à l’Open d’Australie 2020 à Melbourne, en Australie.

“Ce n’est qu’un honneur”, a déclaré l’Américaine de 21 ans dans son presseur d’après-match après avoir remporté son premier Grand Chelem. “C’est un moment excitant pour moi et ma famille.”

Alors que son père, Alex, est son entraîneur et voyage avec elle, la mère de Kenin a du mal à gérer ses nerfs lorsqu’elle regarde sa fille concourir et préfère ne pas voyager pour ses matchs – ni même regarder la télévision.

«Je l’ai appelée juste après le match pour lui dire que tout va bien et que j’ai gagné; et elle peut se détendre maintenant parce qu’elle a été très stressée à la maison et vraiment superstitieuse », a déclaré Kenin avec un sourire après sa grande victoire.

Dans le match de championnat à Rod Laver Arena, Kenin perdrait le premier set 4-6 face à Muguruza mais montrait une force mentale pour rebondir fortement immédiatement après. Elle intensifierait son jeu pour prendre les deux sets suivants de manière convaincante 6-2, 6-2.

“Sur les points importants, elle est sortie avec les gagnants”, a déclaré Muguruza dans son presseur d’après-match sur la capacité de Kenin à intensifier son jeu dans les grands moments.

«Les points de rupture et les points de jeu et ce genre de moments, elle est sortie (avec) des gagnants. C’était la première finale du Grand Chelem pour elle et elle a très bien performé. »

La nouvelle championne de l’Aussie Open souligne son succès décisif en 2019 pour avoir jeté les bases de sa course magique à Melbourne au cours des deux dernières semaines.

“Toute la confiance est venue de tous les matches que j’ai eu et du succès que j’ai eu en 2019”, a déclaré l’Américain de 21 ans.

Kenin a remporté son premier tournoi WTA début 2019 au Hobart International en battant Anna Karolina Schmiedlova 6-3, 6-0 lors du match de championnat.

Cela serait suivi d’une solide course à l’Open de France 2019 où elle a battu Serena Williams 6-2, 7-5 au troisième tour.

Après leur match de 2019 à Roland Garros, Williams a expliqué à quel point elle était impressionnée par la précision de Kenin.

“Dans ce premier set en particulier, elle a frappé à peu près à quelques centimètres de la ligne, et je n’ai joué contre personne comme ça depuis longtemps”, a noté Williams.

“Je viens de voir un joueur qui jouait incroyable.”

Kenin était naturellement très heureuse de sa victoire sur le champion du Grand Chelem à 23 reprises sur une si grande scène.

«J’essaie toujours de traiter ce qui vient de se passer. Je savais avant le match, j’étais prêt à partir. J’étais là pour gagner un match. Bien sûr, elle est une vraie championne et une source d’inspiration et elle a fait des choses incroyables pour le tennis américain… Je suis vraiment très heureuse de cette victoire », a déclaré Kenin après sa victoire au troisième tour contre l’icône du tennis américain.

Cependant, elle perdrait son match suivant contre une éventuelle championne, Ashleigh Barty, au quatrième tour.

Juste après l’Open de France 2019, Kenin remporterait l’Open de Majorque en Espagne en battant Belinda Bencic 67 (2), 76 (5), 64 lors du match de championnat.

Kenin remporterait son troisième titre WTA en septembre en battant Samantha Stosur 67 (4), 64, 62 pour remporter l’Open de Guangzhou en Chine.

À la fin de la saison, Kenin a été nommé Joueur le plus amélioré de l’année par la WTA. Elle est devenue la première Américaine à remporter cet honneur depuis que Serena Williams l’a fait en 1999.

«J’ai l’impression d’avoir eu beaucoup de matchs. Je joue avec confiance. Je joue les meilleurs joueurs du monde, les grandes scènes, les meilleurs tournois. Je veux dire, les choses vont bien », a déclaré Kenin après sa défaite de fin de saison aux finales de la WTA contre Elina Svitolina.

La course de Kenin au titre de l’Aussie Open a vu son compatriote américain Coco Gauff, l’actuel numéro 1 mondial, Ashleigh Barty, puis bien sûr deux fois champion du Grand Chelem Garbiñe Muguruza en finale.

Après avoir marqué son premier titre en Grand Chelem ce week-end, Kenin a parlé de la persévérance et du dévouement de toute son équipe dans leur quête pour atteindre le sommet de Melbourne.

«Nous avons traversé des moments difficiles et mais vous savez quoi? Nous l’avons fait, nous nous sommes battus », a déclaré Kenin. “Je suis juste sur le cloud neuf en ce moment.”

Et bien que son succès révolutionnaire en 2019 ait jeté les bases pour que la jeune Américaine soit couronnée la meilleure des meilleures à Melbourne ce week-end, Kenin a maintenant raison d’être encore plus optimiste et confiante alors qu’elle se prépare à ce qui promet d’être un avenir très brillant à venir après sa première victoire au titre du Grand Chelem.

“Je vois que des choses se passent pour moi et que tout se met en place”, a expliqué l’Américaine de 21 ans.

«Ce fut un voyage incroyable. J’espère que je pourrai m’appuyer sur tout ce que j’ai fait ces deux semaines et aller de l’avant. »

