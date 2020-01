Sofia Kenin: “Maintenant, je joue avec plus de confiance”

Un joueur inattendu jouant une demi-finale du Grand Chelem. Ce n’est pas une nouvelle, en fait, c’est la chose habituelle dans le circuit féminin au cours de ces dernières années. Sofia Kenin Il est devenu l’une des révélations de ce début 2020 et sa figure fera partie de l’avant-dernier cycle de la Open d’Australie. Américain, 21 ans et avec un tennis aguerri qui a déjà conquis le public local. Après avoir quitté Ons Jabeur, la joueuse d’origine moscovite a expliqué comment elle se sent jouer le tournoi le plus important de sa carrière.

Deux titres remportés. «Je me sens vraiment bien, je suis super excité à ce sujet. En général je pense que j’ai très bien joué, j’ai essayé de gérer mes nerfs. Évidemment, c’est un jeu où les nerfs existent, mais j’ai fait un excellent travail pour les gérer. Cependant, la célébration n’a pas été aussi dramatique que les précédentes. Bien sûr, la victoire d’aujourd’hui me rend plus heureuse que les précédentes. Je suppose que j’ai mieux géré tout, en général. J’ai l’impression de bien jouer, il y a beaucoup de différence entre être en deuxième semaine de Grand Chelem et être en demi-finale. Maintenant, je joue avec plus de confiance, je sens que je peux vraiment bien faire. »

Gestion mentale. «Mentalement, tout est différent. Je n’avais jamais connu de quart de finale de Grand Chelem, j’ai donc essayé de gérer tous les facteurs de la meilleure façon possible. Malgré cela, je suppose qu’aujourd’hui j’étais le favori, mais j’essaie d’éviter que cela ne m’affecte, j’essaie juste de jouer chaque point. Ons est une joueuse vraiment coriace, je savais qu’elle sortirait très forte, elle venait de faire de grands matches, de signer de bonnes victoires. Ce ne fut pas une bataille facile, j’avais beaucoup de respect pour elle. »

En demi-finale, Ashleigh Barty. «Ce sera un grand match de toute façon. Contre Barty j’ai déjà joué plusieurs fois, je connais assez bien son jeu. Ça va être un match très important pour moi, je suis excité. Bien sûr, je sais qu’elle joue à la maison, donc tout sera un peu différent. Au cours de ces jours, j’ai eu de nouveaux fans, donc j’espère que j’ai aussi du soutien, ce serait une bonne combinaison. J’adore le public australien, je les aime, j’aime jouer devant eux. »

Dinara Safina dans sa boîte. «Il n’y a pas grand-chose à dire. Je la suis sur Instagram, elle me suit aussi, de temps en temps on s’envoie un SMS et ainsi de suite. Je lui ai demandé si elle voulait venir au match aujourd’hui et elle m’a répondu qu’elle était ravie. De toute évidence, c’est un privilège de l’avoir dans ma boîte. Je connais toutes les réalisations qu’elle a obtenues au cours de sa carrière, donc si elle est heureuse d’être là, je le suis aussi. »

Progression au cours de la dernière année. «Je sens que tout mon jeu a progressé, cela m’a aidé. Je remarque que je grimpe, alors j’essaie de garder mon jeu stable, de jouer avec beaucoup de persévérance, de me battre pour chaque match, un par un. En ce moment, je suis très heureux, j’ai travaillé dur pour arriver là où je suis. Après une pré-saison très difficile, je savais que l’effort en valait la peine. Dieu merci, je cueille mes fruits ici. »

Le rôle des plus petits acteurs. «Honnêtement, je pense que n’importe qui peut bien jouer un jour donné. Cela n’a rien à voir avec la hauteur. Cibulkova, par exemple, n’était pas le plus grand dans les vestiaires mais a réalisé beaucoup de choses dans sa carrière. Je pense que nous renforçons, nous sommes en mesure de suivre les grands frappeurs. Comme je l’ai dit, je ne pense pas que la taille compte pour le succès. »

Sa victoire sur Serena à Roland Garros. «Je pense vraiment que c’était la première fois que je vivais ce que ça fait de passer à une deuxième semaine de Grand Chelem. Tout ce qui m’est arrivé était différent, très différent de ce qui précède. J’ai l’impression que ce jeu a vraiment changé ma vie, j’ai vu que je pouvais jouer à ce niveau, je pouvais rivaliser avec les meilleurs. Bien sûr, devant Serena, mon idole. Ce fut un match vraiment excitant, après que les choses ont commencé à décoller. »

