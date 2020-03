Sofia Kenin monte haut alors que la nouvelle saison tombe bas après une longue pause

“Ces deux dernières semaines ont été très émouvantes … c’est un tel honneur. Je suis tellement fier de moi, si fier de mon père, de mon équipe, tout le monde est autour de moi. Nous avons travaillé si dur. ..Je suis comme sur le nuage neuf en ce moment! ” Sofia Kenin a déclaré en souriant après quelques gorgées de champagne lors de la conférence de presse de l’Open d’Australie.

C’est sa détermination à sortir de la défaite qui la mène toujours à la victoire. Cela s’est produit lors de la victoire de la Fed Cup américaine en double, donnant aux États-Unis une victoire 3-2 sur la Lettonie. Ce fut ensuite le premier grand chelem de la saison – l’Open d’Australie.

Kenin a peut-être perdu le premier set mais est arrivée en force avec les deuxième et troisième pour remporter son premier chelem en carrière contre Garbine Muguruza. L’événement de Melbourne n’était pas la fin de ses victoires pour Sofia Kenin. Elle était optimiste et débordait de confiance en elle lorsqu’elle a participé aux championnats de Dubaï en franchise de droits.

La première victoire de Kenin en slam a été un coup de pouce mental et émotionnel, mais elle ne le ressentait pas à Dubaï et s’est inclinée lors du premier tour devant Elena Rybakina. C’est la capacité de l’Américaine à rebondir encore plus fort qui l’a amenée à disputer l’Open du Qatar.

Elle se heurterait à l’Ukraine Daya Yastremska. À 19 ans, elle a remporté 3 titres WTA et plus que la plupart de son âge, elle a prouvé trop pour Kenin. C’était pénible de descendre en deux sets après avoir remporté l’Open d’Australie, pensait Kenin.

“J’adore le grand État … C’était une atmosphère tellement excitante, les gens applaudissaient simplement … Cela me donne plus de battage médiatique et de motivation pour continuer d’avancer.” Le passage de Kenin à l’événement de Dubaï n’a pas été couronné de succès lorsqu’elle s’est inclinée devant Elena Rybakina lors du premier tour.

Mais compter l’américaine est un «non-non» et elle est revenue encore plus forte en France à l’Open de Lyon, un tournoi nouvellement formé dans sa première année. Sofia Kenin a grimpé son chemin tour par tour en les remportant toutes dans des batailles de 3 sets durement disputées.

Elle combattrait la Roumaine Jaqueline Cristian, une joueuse qui a servi ses 11 gros as mais Kenin a sorti des stratégies difficiles en trois sets. Alison Van Uytvanck était déterminée à la vaincre et chaque set a été brisé, mais l’Américaine l’a emporté avec une victoire de 7-6, 6-7, 7-6.

“Ce fut un match si difficile, ce n’est pas souvent que vous voyez trois bris d’égalité … Elle a joué un match vraiment difficile et cela aurait pu honnêtement aller de toute façon”, Kenin honnêtement triste. Mais elle connaissait sa façon secrète de gagner avec de longs rallyes pour se préparer à ce coup gagnant parfait.

Elle arrive fort et a fait exactement cela en finale avec l’Allemande Anna-Lena Friedsam. Le jeu de Kenin était net alors qu’elle dictait le premier set, laissant Friedsam secoué. Elle était déterminée à maintenir la pression sur l’Allemand déconcerté, mais le deuxième set Friedsam n’était pas si crédule et se pliait aux stratégies de Kenin.

Elle avait tout laissé sur le terrain Friedsam avait gagné 6-4 mais Kenin avait plus d’état d’esprit que son adversaire et cela a été démontré tout au long du set décisif. Elle gagnerait le match et le titre 6-2, 4-6, 6-4. C’est avec cette victoire en combinaison avec son titre de l’Open d’Australie qu’elle monte au No.

4 dans le monde. Kenin devient réel après avoir remporté l’Open de Lyon en disant: “Je sais que les gens ne m’ont pas vraiment prêté beaucoup d’attention par le passé. J’ai dû m’établir et je l’ai fait.” Malgré la durée et la reprogrammation des temps de tournoi nécessaires pour que le coronavirus disparaisse, Kenin sait qu’elle commence à se faire un nom aussi dur et méritant et elle l’apprécie jusqu’au sommet avec l’autre Mesdames de la WTA.