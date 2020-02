Sofia Kenin nomme les deux stars de la WTA qui l’ont inspirée à surprendre la victoire à l’Open d’Australie

Sofia Kenin a salué les stars de la WTA, Bianca Andreescu et Naomi Osaka, comme inspirations derrière son triomphe surprise à l’Open d’Australie.

Kenin est le dernier d’une série de nouveaux jeunes talents WTA passionnants à percer et à gagner un Grand Chelem, apparemment de nulle part.

Andreescu et Osaka l’ont fait lors des deux derniers US Open, et l’Américain Kenin a tenu à suivre leurs traces.

“Certainement [the victories by younger players] était une motivation et mon père me disait que c’était génial pour eux et vous pouvez vraiment y parvenir, si jeune qu’ils l’ont atteint.

«Mon père a dit de jouer et de se battre pour chaque match que vous jouez et tout est possible. Plus vous allez profondément, tout peut arriver. »

Kenin a rebondi avec brio après avoir perdu le premier set contre Muguruza, et elle dit que c’est quelque chose que personne ne pourrait jamais lui apprendre.

“Le combat en moi, je pense que c’est quelque chose que vous ne pouvez pas enseigner”, a-t-elle déclaré.

CONNEXES: Garbine Muguruza promet de continuer à s’améliorer après avoir échoué dans la finale de l’Open d’Australie

«Je pense que vous devez avoir cela, vous devez avoir la croyance et la passion, avoir une passion pour le sport.

«J’adore ça, je suis tellement excité. C’est une expérience tellement incroyable. “

Suivez-nous sur Twitter @ T365Official et aimez notre page Facebook.