Sofia Kenin passe en 1ère demi-finale depuis l’Open d’Australie

Top-graine Sofia Kenin fait son chemin jusqu’à sa première demi-finale depuis l’Open d’Australie à Lyon vendredi. Kenin a battu la France Océane Dodin 6-1, 6-7 (5), 6-2 en une heure et 50 minutes. Sur sa performance, Kenin a noté: «Ce n’était toujours pas parfait aujourd’hui, mais j’ai vraiment l’impression d’avoir trouvé mon rythme.

Je jouais bien, je dictais bien. C’était un peu un match étrange. J’étais en place et j’ai réussi à ne pas le fermer, mais dans l’ensemble, je pense que c’était un bon match. J’ai joué du bon tennis, de bons points, et je suis content de la façon dont j’ai retrouvé mon rythme après hier ».

Kenin a également déclaré que sa victoire en quart de finale était sa meilleure jusqu’à présent, même si elle ne se sentait pas bien. «Je me sentais assez bien au premier tour – toujours pas à 100%, mais j’ai quand même obtenu la victoire – et je dirais que [Friday] était mon meilleur jeu [here so far]», A-t-elle observé.

L’Américain affrontera la cinquième tête de série Alison Van Uytvanck en demi-finale. Le Belge a arrêté la troisième tête de série, Caroline Garcia, sur ses traces en quart de finale. Van Uytvanck a gagné confortablement 6-2, 6-2 en 70 minutes. Elle a converti quatre des huit points de rupture qu’elle avait sur le service de Garcia tout en enregistrant ses huit points de rupture.

Dans la seconde moitié du tirage, septième tête de série Daria Kasatkina et Anna-Lena Friedsam s’affronteront pour une place en finale. La Russe a remporté son quart de finale contre Camila Giorgi 6-2, 4-6, 6-2 en une heure et 57 minutes.

Dans l’autre huitième affrontement, Friedsam a renversé la huitième tête de série Viktoria Kuzmova 3-6, 7-6 (4), 6-2 en deux heures et 23 minutes. Crédit photo: WTA Twitter