Sofia Kenin remporte le premier titre du Grand Chelem à l’Open d’Australie

Le tournoi de l’Open d’Australie de simple féminin 2020 est dans les livres et il s’est terminé dans la gloire de l’Américaine de 21 ans Sofia Kenin. Kenin a riposté d’un set down pour battre l’Espagnole Garbine Muguruza 4-6 6-2 6-2 dans une bataille où Kenin était dominante après avoir abandonné le premier set et n’a jamais abandonné son avantage à partir de ce point au cours d’un combat acharné deux match d’heure.

Malgré son inexpérience en finale du slam par rapport à la double championne de slam Muguruza, Kenin était la joueuse la plus stable et la plus fiable de la paire, tandis que le deuxième service a échoué pour l’Espagnol, Kenin remportant plus des deux tiers des deuxièmes points de service de Muguruza. Kenin aurait déçu deux pauses du premier set et une pression face au service tout au long du premier set, mais a bien récupéré dans le set 2 en brisant Muguruza deux fois avec confiance et ne faisant plus face à la pression sur son propre service.

Le set 3 a vu Muguruza avoir une chance de reprendre le contrôle du match à 2-2, mais Kenin a sauvé deux points de rupture et a battu l’Espagnol lors de ses deux prochains matchs de service, battant pour remporter le match à sa deuxième occasion de pause / point de rencontre. L’Américaine a fait preuve de courage et a été ferme tout au long du match, perdant une seule conversion de point de rupture (5/6) et sauvant 10 des 12 points de rupture qu’elle a rencontrés sur son propre service. L’agressif Muguruza a eu du mal à contrôler son service et son jeu de base avec un ratio gagnant / ue négatif et 8 doubles fautes.

En dehors du premier set, c’est Kenin qui semblait le plus à l’aise pour dicter le jeu depuis la ligne de base comme un pro expérimenté, même dans le troisième set avec tout sur la ligne, le niveau de son jeu était bel et bien au-dessus du Muguruza le plus expérimenté . L’Américaine entrera dans le top 10 pour la première fois après avoir remporté son premier chelem et est encore une autre star junior devenue bonne après un soutien familial considérable, en particulier de la part de son père. Après une excellente année 2019, ce titre est la percée de Kenin pour la célébrité dominante et elle a certainement assez de jeu pour gagner un autre chelem et sauvegarder ce titre avec de nombreux résultats plus impressionnants. Ce fut un tournoi solide par tous les comptes qui comprend une victoire bouleversée contre le héros à domicile et le numéro un mondial Ash Barty, et deux victoires en trois sets.

Pour sa part, Muguruza continuera de viser à tout gagner, elle a maintenant atteint au moins la finale dans trois des quatre tournois du Grand Chelem, avec seulement l’US Open manquant dans son boîtier de trophée. Gagner les deux tournois durs pour assurer un Grand Chelem en carrière est encore assez plausible pour le joueur de 26 ans, bien que cette tâche semble un peu plus difficile aujourd’hui.

