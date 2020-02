Sofia Kenin retrace Muguruza et gagne l’Australie

Quelle personnalité de Sofia Kenin. L’Américain était en grande difficulté après avoir perdu le premier set Garbiñe Muguruza à la fin de Open d’Australie et il a su tout renverser avec un tennis magistral, remplissant la tête de l’hispano-vénézuélien, qui s’est noyé dans des erreurs directes à la fin de la partie. 4-6 6-2 6-2 pour l’Américaine, qui avec 21 ans lève son premier Grand Chelem.

Kenin a déjà montré ses intentions lors du premier match du match. L’Américaine ne voulait pas que Muguruza s’ajuste au fond et a donc fait deux à gauche en coupant le plus de points possible et en faisant réfléchir sa rivale. Garbiñe n’était pas nerveuse et essayait de lancer longtemps quand elle le pouvait pour que l’Américaine ne puisse pas inventer avec sa raquette. Bien qu’il n’ait que 21 ans, le natif de Moscou ne plissait pas sur scène, le rival et le type de fête et montrait une très bonne attitude, se découvrant à un moment donné à grands coups.

Mais Muguruza tirait plus d’expérience et a commencé à savoir jouer parfaitement un rival comme Kenin, qui aime avoir l’initiative des points. Rien de mieux que de la mettre mal à l’aise que de la garder constamment en mouvement et de mettre autant de balles que possible de l’autre côté du terrain. Sofia a beaucoup souffert lors des premiers matchs avec son service au point que Garbiñe a réussi à le briser dès le quatrième match et a continué à profiter de plus de possibilités de pause tout au long du set contre un Kenin qui n’était pas habitué à des situations telles qu’il est arrivé à cette finale sans avoir juste donné son service.

Kenin s’est accroché à la piste dans ces moments où l’Hispano-Vénézuélien aurait pu mettre 5-2 et tirer pour fermer la première manche et après avoir sauvé plusieurs balles de rupture et amener son jeu au service vers l’avant, il a vu comment l’ancien numéro 1 mondial Il a souffert avec de nouvelles balles et c’est que la différence de cette balle quand elle est changée à quand un nouveau bateau est ouvert est abyssale. Un match horrible à servir lui a fait renoncer à son service et le match nul américain de quatre. Cela n’a pas perdu la concentration face à Muguruza qui malgré une très mauvaise statistique dans les balles cassées cassées, a continué à croire jusque-là à casser Kenin, une pause qui lui a permis de faire ensuite le premier pas vers le titre en visant la première manche à votre faveur

Jusqu’à 14 fois Muguruza s’est approché du réseau au premier tour. Le jeu se jouait pour la plupart là où le double champion du Grand Chelem le voulait et était capable d’exécuter parfaitement la tactique soulevée, pressant l’Américain à tout moment. Mais. Dans le tennis féminin, il y a toujours la possibilité de ce «mais». L’Hispano-Vénézuélien, qui dominait parfaitement jusque-là, a perdu un peu de concentration et tout s’est retourné. Dans ce deuxième set, c’est Kenin qui obligeait toujours son rival à un coup de plus et commençait à mettre en difficulté un Garbiñe qui, pour la première fois du match, ne voyait pas comment gagner des points.

L’Américain est un joueur capable de générer des coups très puissants sous tous les angles et des rythmes mixtes avec une facilité magnifique. Muguruza, libéré du premier tour, était désorienté et a perdu le nord du match. Kenin a profité de lui, qui a avancé sa position d’un demi-mètre et mis des doutes dans la tête de Garbiñe, qui a commencé à échouer davantage. En conséquence, deux pauses qui ont mené le jeu à l’ensemble décisif.

Muguruza perdure dans le jeu depuis le bas. La pression est ébranlée après avoir perdu ce deuxième set et est mise avec trois balles de break avec deux égales sur le tableau de bord. Là, Kenin, a sorti la baguette et a dessiné des parallèles spectaculaires, à l’envers et à droite, pour sortir de cette situation. L’Américaine avait pris son meilleur tennis au moment le plus important du match et à ce stade du match, tout marchait sur un fil très fin qui pouvait tomber de n’importe où.

Et Kenin est tombé. La toile d’araignée que l’Américaine tressait a mis son rival en difficulté et quand Garbiñe a voulu sortir de là, elle était toujours avec de nombreuses questions à résoudre. Sur la base de balles profondes et puissantes, d’autres coupes, de directions différentes, Sofia sortait un Muguruza qui continuait à accumuler des erreurs non forcées les unes après les autres. Il a perdu l’initiative au début du deuxième set et c’est alors que la victoire de Kenin a commencé à prendre forme. Les 45 fautes directes de Garbiñe étaient une dalle trop lourde pour elle et surtout, ces 8 doubles fautes, plusieurs dans le match décisif étant l’une d’entre elles celle qui certifiait la victoire de Kenin.

Sofia devient le plus jeune Top 10 américain depuis Serena Williams, en 1999. Elle monte à la 7e place du classement et réalise son premier titre du Grand Chelem à 21 ans, suivant la coutume ces derniers temps dans le circuit féminin où plusieurs jeunes femmes savent s’imposer à des joueuses beaucoup plus expérimentées qu’elles ne le sont. Garbiñe est resté aux portes du titre et bien qu’il sache maintenant mal l’opportunité manquée, sachant qu’il est venu à ce tournoi sans trop d’attentes, avec le passage des jours, vous pourrez voir le positif qu’il apporte d’ici, ce qui n’est pas peu.

