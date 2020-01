Sofia Kenin ruine la fête d’Ashleigh Barty en Australie

Il Open d’Australie Il devra attendre au moins un an de plus pour trouver le successeur de Chris O’Neil. Le dernier champion local de la première majeure de l’année (1978) n’aura pas de successeur cette saison après la défaite de Ahsleigh Barty en demi-finale aux mains de Sofia Kenin (7-6, 7-5). Un match qui n’a pas été brillant et où l’Américain a mieux concouru du début à la fin, à la fois en période d’égalité et quand on l’a vu en bas du tableau de bord. Sa grande semaine à Melbourne Park la pousse à disputer pour la première fois une finale du Grand Chelem avec l’assurance que, quoi qu’il arrive, son nom apparaîtra lundi prochain dans le top10 du classement WTA. Une nouvelle invitée au grand festival du circuit féminin.

Bien que nous soyons déjà en demi-finale d’un Grand Chelem, les deux rencontres ce jeudi à la Rod Laver Arena n’ont pas eu le même signe. La journée a commencé avec le grand coup de cœur du titre, soit pour son tout nouveau numéro un mondial, soit pour son statut de local. Bien que bon, celui de jouer à domicile, dans le cas d’un Grand Chelem, n’est pas qu’il a beaucoup fonctionné pour cet endroit. Barty cherchait à devenir la première Australienne à atteindre la finale au cours des quarante dernières années et il ne semblait pas que Sofia Kenin allait prendre le devant de la scène, mais vous savez à quoi ressemble le tennis. Les prévisions ne sont pas toujours respectées.

En sortant, nous avons pu voir une version d’Ashleigh très éloignée de ce qu’il nous avait montré durant ces jours de compétition. Ipswich portait le bâton du match, mais pas toujours ses points coïncidaient avec la mélodie de sa tête. Trop d’erreurs, un faible pourcentage de premiers services et une étrange absence de contact à chaque fois qu’il montait le filet. Même avec cela, recroquevillé dans un profil plus nerveux et hésitant, la meilleure raquette du classement a signé les planches en direction du bris d’égalité. Le problème est que la situation y était un peu plus égale, à tel point qu’au final, elle a fini par imposer un grand Kenin que rien n’avait à perdre à ce stade. La première demi-finale a commencé avec effroi.

L’image devait, à tout le moins, trembler. Barty, après un tournoi placide où il a magistralement résolu les petits moments de tension, s’est affronté aujourd’hui contre l’adversaire la plus compliquée: elle-même. Ce numéro un mondial pesait, même s’il viendrait également à son secours au second tour. Beaucoup plus cool, plus rapide, plus performant, complètement rétabli de 7-6 contre, Ashleigh a commencé son master class habituel à la recherche de sensations qu’il n’avait pas encore retrouvées aujourd’hui. Ainsi commença à déplacer la balle et à danser sur le terrain, accords qui en poussèrent plus d’un à pousser un soupir de tranquillité. La championne de la ville était prête, il ne lui restait plus qu’à accepter ses conditions de victoire.

Tout semblait en ordre, Barty a servi avec 5-4 pour forcer le troisième setCe à quoi je ne m’attendais pas, c’était de trouver la version la plus compétitive de Kenin juste au moment où plus d’installations étaient nécessaires. L’Américain n’a livré le partiel à aucun moment et cela a provoqué une déconnexion dans la mentalité d’Ashleigh. Il a abandonné son service, n’est pas apparu dans le match suivant et a de nouveau été désorienté lorsqu’il a servi pour rester dans le match. Déception importante pour le public local, en plus d’un verre très amer pour Barty quand il a presque caressé la grande finale. Quant à Kenin, une tournée fantastique jusqu’à ce que vous atteigniez le match pour le titre, restez où vous croiserez avec Simona Halep ou Garbiñe Muguruza. Une nouvelle opportunité de jouer gratuitement et sans pression.

