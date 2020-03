Sofia Kenin sauve une balle de match pour atteindre QF; Mladenovic évincé

Deuxième graine Kristina Mladenovic a été bouleversé lors du deuxième tour de l’Open de Lyon vendredi. Anna-Lena Friedsam a gagné en 3 sets 6-3, 6-3 en 72 minutes pour atteindre les quarts de finale dans la ville française. Après sa victoire, Friedsam a déclaré: «Ce fut un très bon match pour moi aujourd’hui.

Je savais que je devais bien jouer contre elle parce qu’elle est une grande championne, et ce n’est pas facile non plus de jouer en France contre une joueuse française – mais la foule était vraiment juste, et j’ai vraiment apprécié ». L’Allemand jouera la huitième tête de série Viktoria Kuzmova ensuite, en quart de finale.

Kuzmova battu Tereza Martincova 6-4, 4-6, 6-4 en deux heures et 10 minutes dans leur match de deuxième tour. Top-graine Sofia Kenin va affronter Océane Dodin les quarts de finale en haut du tableau. Dans son match de deuxième tour contre la Roumaine Jaqueline Cristian, Kenin a lutté après un set et une panne, et a même dû enregistrer une balle de match pour décrocher une victoire 6-7 (6), 7-5, 6-4 en deux heures et 31 minutes.

Kenin, qui jouait auparavant en double avec Cristian, a fait l’éloge de son après-match. Elle a dit: «Elle jouait sans pression. Elle s’est qualifiée, donc je savais qu’elle allait jouer un très bon tennis. Évidemment, je ne ressentais pas bien mon jeu – j’étais assez frustré pendant tout le match, je n’arrivais pas à trouver mon rythme, mais j’ai juste essayé de me battre.

J’ai gagné – c’est un soulagement et je suis content ». Septième graine Daria Kasatkina était le vainqueur final de la journée. Le Russe s’est qualifié pour les quarts de finale avec une victoire de 6-3, 6-2 sur Irina Bara en 65 minutes. Elle jouera Camila Giorgi dans les huit derniers. Crédit photo: Lyon Open Website