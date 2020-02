Sofia Kenin se bat pour forcer le décideur contre Garbine Muguruza

Relevant son niveau par rapport au premier set, la jeune Américaine Sofia Kenin a dominé contre Garbine Muguruza dans le set numéro deux de la finale du simple féminin à Melbourne, battant l’Espagnole 6-2 pour définir le set décisif.

Avec seulement trois points de retard sur le tir initial de l’ensemble, Sofia a toujours eu le dessus, apprivoisant bien ses tirs avec huit gagnants et quatre erreurs directes. D’autre part, elle a réduit Garbine à seulement huit gagnants et 11 erreurs directes, dominant dans les rallyes et convertissant les deux chances de pause pour sceller l’ensemble avec style et gagner un coup de pouce massif avant le décideur.

Désespérée pour un nouveau départ, Kenin s’est tenue amoureuse lors du premier match lorsque Muguruza a pulvérisé une erreur de coup droit, délivrant une autre prise d’amour au troisième match avec un vainqueur de service et tirant une erreur de son adversaire dans le prochain match pour prendre une pause et avancez 3-1 devant.

Une gagnante de coup droit a poussé l’Américaine 4-1 devant, prolongeant l’avance à 5-2 avec un autre vainqueur de coup droit et clôturant le set avec une autre pause quelques minutes plus tard, semblant bien en avant du set final lors de son premier match pour le titre majeur.

Malgré le manque d’expérience dans des matchs comme celui-ci, Sofia a fait à peu près tout sur le terrain dans le deuxième set, prenant du temps sur son rival et imposant ses tirs devant l’Espagnole percutante pour gagner l’avantage sur le terrain.

Kenin est le plus jeune finaliste de l’Open d’Australie depuis Ana Ivanovic et Maria Sharapova en 2008, entrant dans le top 10 lundi indépendamment de ce résultat et se classant comme le plus jeune débutant américain là-bas depuis Serena Williams il y a plus de deux décennies.

Sofia a fait une percée en 2019 et cela a été jusqu’à présent si bon pour elle dans la nouvelle saison, surtout si elle remporte le titre ici à Melbourne.