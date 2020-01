Sofia Kenin Elle est l’une des jeunes joueuses qui promet plus d’émotions pour l’avenir et a déjà donné des signes clairs de pouvoir se battre pour de grandes choses à court terme. C’est ce que vous pouvez continuer d’essayer Open d’Australie 2020, où il a été imposé à Shuai zhang Dans un match dramatique. Il a gagné 7-5 7-6 (7), sauvant un handicap 2-5 au premier set et quatre balles pour que les Chinois puissent en profiter. Cori gauff Ce sera votre prochain rival.

.