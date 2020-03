Sofia Kenin s’inspire de Billie Jean King

Nous découvrons depuis longtemps la série de conférences Notes de remerciement, quelque chose comme des lettres de remerciement. Un format enregistré où deux personnalités reconnues se font face afin que l’une se confère à l’autre par écrit. Dans ce cas, nous sauvons le chapitre qui a convoqué Billie jean king, la légende du tennis mondial, avec Sofia Kenin, le dernier champion de l’Open d’Australie. Dans ce cas, c’est la jeune fille de 21 ans qui s’est ouverte et a ouvert son cœur pour féliciter la femme de 76 ans pour ses réalisations et le chemin qu’elle a ouvert à l’époque en faveur du tennis féminin. Il est préférable de lire vos mots, sans rien ajouter d’autre.

«Cher Billie Jean, je vous écris cette lettre représentant toutes les joueuses de tennis de partout dans le monde. Vos réalisations, votre activisme continu et votre optimisme nous ont ouvert les portes. Par conséquent, je sais que je parle au nom de tous mes compagnons en vous disant ceci: MERCI.

J’ai émigré de Russie en étant juste une fille. Aucun de mes parents ne parlait trop anglais à notre arrivée aux États-Unis, mais ils savaient très bien quel était le rêve américain et, surtout, ce qu’ils voulaient pour moi. Et qu’est-ce que je voulais le plus? Devenez le meilleur joueur de tennis au monde.

J’ai été surprise d’être une fille quand j’ai découvert que les hommes et les femmes n’avaient pas toujours été traités de la même manière, c’est-à-dire avec égalité. Cela n’a pas changé jusqu’à ce que Billie Jean King apparaisse sur la scène. Dès le début, il était évident que vous étiez une figure parmi un million, un joueur irremplaçable même si vous débutiez encore votre carrière. Rapidement, alors que vous grimpiez des positions dans le classement, vous vous êtes rendu compte qu’ils ne vous offraient pas les mêmes opportunités que les hommes.

Jusqu’à ce qu’en 1970, vous et huit autres joueuses de tennis signiez un contrat d’un dollar pour créer le premier circuit professionnel féminin. Honnêtement, je ne veux pas imaginer où nous serions tous aujourd’hui si nous ne faisions pas ce saut à l’époque. En écoutant cette histoire, j’ai réalisé à quel point vous aviez du courage à ce moment-là. Quelques années plus tard, cette fille de Russie trouverait grâce à vous une super héroïne américaine.

Depuis que je suis enfant, je suis en train de suivre votre héritage, en lisant toutes vos phrases. De tous, mon préféré est le suivant: «Les champions continuent de se battre jusqu’à ce qu’ils réussissent». Tout ce que je rêvais de faire cette saison, c’était de franchir la barrière du top20, de devenir un vrai champion. Pour cela, j’ai perfectionné mon jeu et travaillé dans un sens jusqu’à ce que je devienne la 12ème meilleure joueuse du classement féminin. Plusieurs fois, j’ai ressenti la pression pour accéder au top10, j’ai été submergé d’y penser, mais comme une femme sage l’a dit à l’époque: La pression est un privilège” [La presión es un privilegio, título de la autobiografía de BJK]

Pour tout cela, le reste de mes compagnons et je tiens à vous remercier. Merci de montrer à toutes les femmes à quel point nous sommes précieux et combien il vaut la peine de se battre pour nos droits égaux. Avec le plus grand respect, Sofia Kenin. »

Bien sûr, après cette histoire de près de trois minutes, Billie Jean King répond avec enthousiasme à la lettre de Kenin.

«C’était vraiment joli. C’est comme si j’avais vu ma vie traverser des éclairs en lisant la lettre. La vérité est que j’ai toujours eu des doutes, ils l’ont toujours fait dans ces circonstances. Il y a des moments où il est très difficile de se battre, mais j’ai toujours été une femme extrêmement optimiste. J’ai toujours été clair sur l’objectif que nous devons atteindre, la place que nous devons tous occuper. Lorsque nous avons signé ce contrat de 1 $, nous avons été suspendus, mais cela nous était égal, nous avions déjà franchi la ligne d’arrivée », avoue le champion des douze Grands Chelems.

Enfin, King joint une liste avec trois points essentiels pour comprendre pourquoi il valait la peine de se battre à cette époque à la recherche de l’égalité dans le circuit. «Les trois choses que nous pensions étaient très claires. La première, toute femme née dans ce monde, qui était assez bonne, méritait une chance de concourir. La seconde, il fallait être valorisé pour nos réalisations, pas pour notre image ou nos robes. Et le troisième, nous devions pouvoir en vivre. » Eh bien ça, rien de plus à ajouter.

.