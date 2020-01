Sofia Kenin surmonte Ons Jabeur pour atteindre la toute première demi-finale du Grand Chelem à l’Open d’Australie

L’Américaine Sofia Kenin a atteint sa première demi-finale du Grand Chelem après une victoire 6-4 6-4 contre Ons Jabeur à l’Open d’Australie.

Le plus surprenant des huit derniers affrontements était également un contraste de styles entre le Kenin régulier et motivé et le Jabeur tunisien, qui possède une boîte magique de tricks mais ne sait pas toujours comment les déployer au mieux.

Au final, l’Américaine Kenin est arrivée en tête, et cette victoire la porte au bord du top 10 avec potentiellement plus à venir.

“Je suis super excité”, a déclaré Kenin, 21 ans. “Ce fut un match difficile.”

Kenin a été forcée de sauver trois points de rupture à 2-3 dans le deuxième set d’un marathon d’un match, et elle a estimé que la phase du match était la clé de sa victoire.

“Ce fut un moment difficile”, a expliqué Kenin. “Je ne savais pas que c’était 10 minutes (mais) c’était assez long, le match.

«Après cela, j’ai repris de l’élan et j’ai commencé à mieux jouer.»

