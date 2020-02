Sofia Kenin vs Garbine Muguruza: les temps forts

Sofia Kenin est le Open d’Australie 2020 champion! La jeune Américaine a réussi à récupérer le set initial remporté par son adversaire Garbine Muguruza, gagnant avec le score final de 4-6 6-2 6-2, en un peu plus de deux heures de jeu. Kenin a étonnamment remporté le tournoi, montrant ses incroyables améliorations qui ont commencé l’année dernière.

L’Américaine a remporté la finale grâce à son intelligence tactique et à sa solidité mentale innée, décisive dans les deuxième et troisième sets pour profiter des erreurs accordées par Muguruza. Les célibataires féminines célèbreront ainsi sa nouvelle championne, Sofia Kenin, gagnante de son premier titre en Slam et de son 4e titre en carrière.