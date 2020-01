Sofin Kenin remporte le choc 100% américain contre Gauff; Jabeur entre dans l’histoire

Quatorzième graine Sofia Kenin arrêté Coco Gauff sur ses traces dans leur affrontement 100% américain dimanche lors de l’Open d’Australie. La joueuse de 21 ans a gagné 6-7 (5), 6-3, 6-0 en deux heures et neuf minutes pour atteindre son premier quart de finale majeur.

Au début du jeu, Gauff avait l’air nerveux et a fait une pause précoce à son compatriote. Bien que l’adolescente se soit installée dans un rythme facile par la suite, l’équilibre et l’invulnérabilité de Kenin ont assuré que l’ensemble restait équilibré en sa faveur.

L’élan s’est légèrement déplacé à partir du huitième match. Le tir précis de Kenin a été mis sous pression alors que Gauff se relâchait, et son jeu intuitif a forcé Kenin à aller sur le dos du pied avant qu’elle ne soit brisée et que le set soit de retour au service à 4-all.

Bien que le set soit resté en service pour les deux matchs suivants, Gauff semblait plus menaçant et aux commandes. Dans le 12e match du set, au service de Kenin, Gauff a marqué son premier point de set. Kenin l’a vaincu sans aucune inquiétude extérieure avant de tenir son service pour pousser l’ensemble dans le tie-break.

Les vainqueurs sont sortis plus rapidement de la raquette de Gauff et elle a récolté quatre points de set pour mener le match. Le jeu audacieux de Kenin est revenu au premier plan et elle a sauvé trois de ces points de set mais une erreur plus tard, Gauff avait le set et la tête après 58 minutes de jeu.

Gauff a également connu un début déconcerté pour les deuxième et troisième sets, glissant les interruptions de service précoces. La variation l’avait aidée à prendre le dessus sur Kenin dans le passé, mais à travers les deux derniers sets, la variation est devenue l’arme de choix de Kenin.

De plus, les grosses erreurs de Gauff lui ont permis de ne jamais retrouver un pied d’égalité avec son adversaire pour le reste du match. Si le deuxième set était plus rapide, le troisième était une rue entièrement à sens unique. Le jeune Américain a commis sept doubles fautes et 48 fautes directes à 39 vainqueurs.

Son rival n’a eu que deux doubles fautes, 28 vainqueurs et 22 fautes directes. Le prochain adversaire de Kenin est également un débutant dans les quarts de finale d’un major. Tunisie Ons Jabeur bouleversé 27e graine Qiang Wang 7-6 (4), 6-1 77 minutes.

Jabeur, qui ne cesse de tailler des records cette semaine non seulement pour elle-même mais aussi pour le monde arabe, est devenue la première femme arabe à se qualifier pour les quarts de finale d’un Grand Chelem. Pendant ce temps, septième graine Petra Kvitova pointillé Maria Sakkari ambitieuse alors qu’elle se dirigeait vers les huit derniers avec une victoire de 6-7 (4), 6-3, 6-2 sur la Grecque. Crédit photo: Aus Open Twitter