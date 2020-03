Sofya Zhuk, championne junior féminine de Wimbledon 2015, fera une pause dans le tennis

Sofya Zhuk, la championne de simple de Wimbledon en 2015, a déclaré qu’elle s’éloignait du tennis pour le moment en raison de blessures et qu’elle se concentrerait sur une carrière de mannequin et d’autres choses en dehors de la mode pour l’instant .. Selon le site Luxgallery, Zhuk «J’ai subi de graves blessures ces dernières années, sans arrêt, et j’ai décidé de donner à mon corps quelques années de pause et de voir comment ça se passe.

Peut-être que je serai de retour dans quelques années. “Zhuk, une fan de Maria Sharapova, a 20 ans et a remporté le titre junior de Wimbledon à l’âge de 15 ans. Elle s’était entraînée à la Justine Henin Academy plus tôt. Quand elle l’a gagnée premier tournoi à Shymkent, elle n’est devenue que la 17e 14 ans de l’histoire de l’ITF à remporter un tournoi ouvert à cet âge, rejoignant un groupe qui comprend les anciens numéros un mondiaux Justine Henin et Dinara Safina.

En 2015, Zhuk a concouru à 15 ans à Wimbledon en tant que jeune fille non classée, où elle a remporté le titre junior féminin contre sa compatriote russe et Anna Blinkova junior classée n ° 12 en sept sets, 7–5, 6–4. Entre 2014 et 2017, elle a remporté 6 titres sur le circuit ITF et son meilleur classement était non.

116. Son dernier match sur le circuit a été une défaite au premier tour de qualification à Wimbledon en 2019 et est actuellement classé non. 432 dans le monde. Elle ajoute: “En ce moment, je travaille comme mannequin, mais j’essaie aussi de faire autre chose que de la mode.”