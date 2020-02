Soonwoo Kwon étourdit Milos Raonic. Kecmanovic, Seppi et Humbert avancent

Le 2e tête de série, Milos Raonic, ne se souviendra pas trop longtemps de ses débuts à New York, tirant 33 as dans une défaite de 7-6, 6-7, 6-4 contre le jeune coréen Soonwoo Kwon en deux heures et 24 minutes au deuxième tour. Kwon a joué à Pune la semaine dernière et a également économisé de l’énergie pour New York, repoussant les sept chances de pause pour augmenter la pression sur le Canadien, rester en contact dans les deux premiers sets et voler le service de Milos une fois dans le décideur pour se déplacer sur le haut et atteindre les quartiers.

Il n’y avait aucune chance de pause dans le premier set, Kwon prenant le bris d’égalité 7-4 suite à une erreur de coup droit de Raonic pour un coup de pouce massif, restant au même niveau que l’adversaire le mieux classé et espérant plus de la même chose dans le set numéro deux aussi.

Raonic y a défendu une première chance de pause et a eu une occasion énorme de ramener le set à la maison plus tôt, avec trois chances de pause lors des matchs neuf et 11 chacun. Soonwoo est resté concentré pour les sauver tous, atteignant un autre tie-break que Raonic a revendiqué avec deux vainqueurs à 5-4 pour mettre en place un décideur.

Là-bas, le Coréen a réussi une pause cruciale à 15 au troisième match lorsque le Canadien a réussi un coup droit facile, effaçant une chance de pause dans le prochain match et scellant l’affaire avec un vainqueur de service dans le dixième match pour l’une des meilleures victoires de sa carrière. jusque là.

Le 4e tête de série Ugo Humbert a eu besoin de 50 minutes pour renvoyer Marcos Giron 6-1, 6-0, marquant 11 matchs de suite pour se diriger vers la ligne d’arrivée et la place dans les quarts. Ugo a perdu neuf points en sept matchs de service, face à aucun point de rupture et défiant l’Américain de répéter cela s’il voulait rester en contact.

Giron était cependant loin de ces chiffres, donnant 60% des points dans ses matchs et se brisant cinq fois de suite pour propulser Ugo dans les huit derniers. Humbert a saisi la première pause avec un revers sur la ligne gagnante au quatrième match, en gagnant un autre à 4-1 et a tiré trois gagnants dans le septième match pour un 6-1.

Ugo était le seul joueur sur le terrain dans le deuxième set, remportant les six matchs et obtenant la victoire avec un vainqueur de service à 5-0 pour sprinter dans les huit derniers. Le sixième tête de série, Miomir Kecmanovic, a battu un qualifié Paolo Lorenzi 6-3, 6-3 en une heure et 13 minutes, ne servant que 47% mais perdant le service une seule fois.

D’autre part, il a battu le vétéran à quatre reprises, terminant le travail avec une pause à 5-3 dans le deuxième set lorsque Paolo a raté une volée pour rester sur le parcours pour le premier titre ATP. Andreas Seppi a battu Steve Johnson 7-6, 6-3 en une heure et 29 minutes, rebondissant de 5-3 dans le premier match et contrôlant le rythme dans le deuxième set pour se retrouver dans les quarts pour la première fois depuis Moscou l’année dernière.