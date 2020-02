SoonWoo Kwon, le jeune homme qui veut surprendre Nadal à Acapulco

SoonWoo Kwon c’est la grande surprise de ATP 500 Acapulco 2020, en jouant en quart de finale après avoir battu Taro Daniel et Dusan Lajovic. Le bon travail de ce joueur de 22 ans remonte à la saison dernière, quand il a connu un saut qualitatif remarquable lors de la dernière étape de l’année, remportant deux tournois ATP Challenger Tour et filtrant dans le top 100. Il occupe actuellement la 76e position du classement ATP, dans ce qui est le meilleur classement de sa carrière, et en 2020 il a déjà réussi à gagner des joueurs comme Adrian Mannarino et Milos Raonic. C’est un homme de piste très rapide, avec de très bonnes mains et une capacité innée à contre-attaquer, donc une bataille intense se prépare avant Raphael Nadal.

.