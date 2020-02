Soonwoo Kwon révèle les éléments clés de la victoire sur Milos Raonic

La deuxième tête de série, Milos Raonic, a fait ses débuts à New York cette semaine mais n’a pas pu y rester trop longtemps, tirant 33 as dans une défaite de 7-6, 6-7, 6-4 contre le jeune coréen Soonwoo Kwon en deux heures et 24 minutes. Kwon a joué à Pune la semaine dernière et a économisé de l’énergie pour New York après un long voyage, repoussant les sept chances de pause pour rester en contact avec le quart de finaliste de l’Open d’Australie dans les deux premiers sets, volant le service de Milos une fois dans le décideur pour se déplacer sur le dessus et atteindre les quartiers.

Il n’y avait aucune chance de pause dans le premier set, Kwon prenant le bris d’égalité 7-4 suite à une erreur de coup droit de Raonic qui lui a donné un coup de pouce massif, restant au même niveau que l’adversaire le mieux classé et espérant plus de la même chose dans le set numéro deux aussi.

Milos y a défendu une première chance de pause et a eu une occasion énorme de ramener le set à la maison avant le briseur, avec trois chances de pause à gagner dans les matchs neuf et 11 chacun. Soonwoo est resté concentré pour les sauver tous, atteignant un autre tie-break que Raonic a revendiqué avec deux vainqueurs à 5-4 pour mettre en place un décideur.

Là, le Coréen a réussi une pause cruciale à 15 au troisième match lorsque le Canadien a réussi un coup droit facile, effaçant une chance de pause dans le prochain match et scellant l’affaire avec un vainqueur de service à 5-4 pour l’une des meilleures victoires en un carrière jusqu’à présent.

“Je sais que j’ai un bon coup droit d’attaque”, a déclaré Kwon. “Le plan était d’atterrir les premiers services et d’essayer d’attaquer les balles à la montée depuis le milieu du court et de le placer à l’endroit parfait, car j’ai beaucoup confiance en mon coup droit. Je suis ravi de gagner un match difficile contre Raonic, il a bien joué et ce fut une belle rencontre. ”