Sorribes balaie Naomi Osaka et place le 1-0 pour l’Espagne

L’Espagne commence au sommet à La Manga. Le Castellon Sara Sorribes, numéro 78 du classement WTA, a dépassé le numéro 1 mondial Naomi Osaka par un score de 6-0 et 6-3 et mis le 1-0 pour l’Espagne à égalité contre le Japon.

La dixième raquette actuelle au monde, n’a rien pu faire à un Sorribes à succès qui était beaucoup plus à l’aise depuis le début de la rencontre tant avec la surface qu’avec les conditions venteuses du jeu.

L’Espagnol, qui n’avait remporté qu’un match individuel des quatre disputés en Coupe de la Fédération, est venu du début dominant du bas de la piste avec un jeu qui a mélangé des coups de poing pour modifier les hauteurs et déranger le jeu d’Osaka avec des droits levés avec un poids auquel le joueur japonais n’a pas pu répondre.

Ainsi s’est terminé un premier set dans lequel Naomi n’a pu gagner aucun match. Au deuxième tour, un peu plus adapté aux conditions de jeu, le double champion du Grand Chelem est entré sur la piste beaucoup plus agressive et réussie et a réussi à obtenir 0-2 et service.

L’AMÉLIORATION D’OSAKA N’A PAS ÉTÉ SUFFISANTE

Sorribes, qui malgré sa perte de service pour la première fois, a continué avec la même tactique du premier set, a réussi à se remettre de la réaction timide des Japonais et a placé le 2-2 sur le tableau de bord.

A partir de ce moment, même schéma que dans le premier manga; Osaka n’a pas cessé de faire des erreurs non forcées et a rendu son service deux fois de plus. Sorribes, quant à lui, est resté très solide du bas de la piste et n’a pas pardonné à la première occasion.

Match, set, match et point pour l’Espagne. Une fois de plus, il est démontré que, en particulier dans les compétitions par équipes, le classement n’est rien d’autre qu’un nombre et les matchs doivent être joués.

À l’heure actuelle, Carla Suárez conteste le deuxième point de la série contre Misaki Doi. Si tout se passe bien, l’Espagne pourrait s’endormir avec un résultat de rêve (2-0) et ce ne serait qu’une victoire demain pour se qualifier pour la phase finale de la FedCup à Budapest, qui se tiendra sur la piste dure du 14 au 19 avril.

