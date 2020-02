Sorribes submerge Osaka et le premier point à l’Espagne en Fed Cup

L’Espagne a commencé la cravate de Fed Cup contre le Japon à La Manga Club avec une surprenante victoire de Sara Sorribes avant l’ancien numéro un mondial Naomi Osaka, pour 6-0 et 6-3. Le triomphe du Castellón a été incontestable et a eu jusqu’à un moment émouvant, quand avec 5-3 au deuxième tour, les Japonais sont tombés en panne pour pleurer sur la piste.

Sara Sorribes est entrée dans le match avec un surprenant 6-0 en seulement une demi-heure de jeu. Osaka n’a jamais été impliqué dans le jeu et il a abandonné le premier match avec son service vierge. Le Castellon a grandi et après avoir sauvé une balle de rupture dans le premier match avec son service, a mis 2-0. La réaction était attendue à tout moment, mais aucune n’est venue lors du troisième match, que les Espagnols ont marqué en blanc après avoir commis une double faute aux Japonais. Le chemin triomphant de Sorribes s’est poursuivi au quatrième tour et il l’a fait après avoir sauvé une balle de pause était le service. Et après avoir marqué le joueur local le cinquième avec la troisième pause, dans le sixième, il avait deux balles de match et condamné dans le premier pour faire un 6-0 qui ne pouvait même pas prévoir le plus optimiste.

Osaka a sorti les griffes au début du deuxième set. Il était 0-2 après avoir rompu le service espagnol, qui a retrouvé son excellent niveau du premier set dans un troisième match où il a ajouté deux points spectaculaires du fond du filet. Sorribes a repris confiance en son service pour égaler le set (2-2) et dans le suivant, Osaka a dû sauver une balle de break de service pour faire le 2-3. Mais à partir de ce moment, le choc a de nouveau changé. Le Castellón a ajouté quatre matchs consécutifs pour reprendre le jeu et provoquer la larmes d’impuissance à Osaka, actuellement numéro 4 mondial.

“J’ai joué le meilleur jeu de ma vie, Je suis très excité “, a déclaré la Espagnole à la fin du crash, qui a fondu en larmes après avoir serré son entraîneur, Germán Puentes.” Je suis ravi parce que mes parents sont ici aussi et je pense que tout s’est bien passé “, a-t-il déclaré.

