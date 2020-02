Sousa: “Je suis content car c’était la première et peut-être la dernière finale de ma carrière”

Pedro Sousa n’a pas pu terminer sa semaine de rêve à l’Open d’Argentine dans lequel il est entré en tant que perdant chanceux, a commencé à abaisser les joueurs et est venu la première finale de sa carrière. Cependant, l’inconfort musculaire l’a empêché d’être dans sa meilleure condition physique, une situation qui aurait pu influencer sa défaite contre Casper Ruud dans la définition. «Ce fut le meilleur tournoi de ma carrière. Je suis très heureux d’avoir disputé la première et peut-être la dernière finale de course (rires) », a déclaré le Portugais. De plus, il a ajouté: «Le soleil faisait un peu mal et j’étais très fatigué, mais il m’a fallu 30 ans pour arriver à ma première finale, donc j’allais jouer de toute façon. C’est pourquoi je n’ai jamais pensé à prendre ma retraite. » Enfin, il a déclaré: “Je félicite Casper parce qu’il est un champion mérité.”

.