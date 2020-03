Sousa: Nous reviendrons plus forts et avec une énergie renouvelée! Au plaisir de vous revoir à Estoril

Le joueur de tennis portugais Joao Sousa, classé n ° 66 dans le monde, dit qu’il espère revenir plus fort et avec une énergie renouvelée une fois que l’épidémie de la pandémie de COVID-19 sera contenue. Le joueur portugais le mieux classé dit qu’il espère revenir à la compétition à l’Open d’Estoril dans six semaines, bien qu’il semble très probable que la suspension actuelle de 6 semaines de l’ATP Tour soit prolongée et puisse également avoir un impact sur la saison de terre battue en Europe.

Publiant sur son compte Instagram, Sousa a déclaré: «Malheureusement, en raison de COVID-19, qui a été une menace mondiale pour nous tous, le @atptour a décidé de suspendre la saison mondiale de tennis pendant 6 semaines. Pour tous les fans et amoureux du sport, je sais que ce n’est pas la meilleure nouvelle mais je crois que c’est la meilleure mesure pour la sécurité et le bien-être de tous.

La santé est notre bien le plus précieux et nous devons avant tout en prendre soin! Avec l’aide et la coopération de tous, nous reviendrons plus forts et avec une énergie renouvelée! J’espère vous revoir sur [email protected]!! Sous ”Sousa a remporté trois titres en simple de l’ATP World Tour et est considéré comme le meilleur joueur de tennis portugais de tous les temps.

Infelizmente, devido ao COVID-19 que tem sido uma ameaça global para todos nós, a @atptour decidiu bretelle a temporada de ténis mundial durante 6 semanas.

. Para todos os fãs e amantes da modalidade sei que não são as melhores notícias mas acredito que esta seja a melhor medida para a segurança e o bem estar de todos. A saúde é o nosso bem mais precioso e acima de tudo, precisamos de a cuidar!

. Com a ajuda e cooperação de todos, voltaremos mais fortes e com energias renovadas! Espero voltar a ver-vos no nosso @estorilopen !! ❤️🇵🇹🎾. #ficaemcasa #stayathome #stayhealthy #besafe #fighttogether #home @millenniumbcp @meoinstagram @ mikedavis76 @jomasport @wilsontennis @isdinportugal #isdin #goldatheletes @centroporschebraga @centroporscheporto

